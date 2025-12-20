Uma tentativa de fuga ousada terminou em prisão na manhã desta sexta-feira (19) na Rodovia Deputado Roberto Rolemberg, em Birigui, durante a Operação Impacto–Força Total. Dois homens foram detidos por contrabando e descaminho após desobedecerem a uma ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com as informações, o condutor de um VW/Nivus, de cor cinza, acelerou ao perceber a fiscalização, dando início a um breve acompanhamento policial. Na tentativa de escapar, o veículo entrou em uma estrada de terra, momento em que os ocupantes o abandonaram e fugiram a pé em direção a uma área de mata.

A ação contou com resposta rápida e integração das forças de segurança. Um dos suspeitos foi capturado ainda nas imediações, enquanto o segundo acabou localizado minutos depois, após cerco realizado com apoio do helicóptero Águia e viaturas do Policiamento de Área.