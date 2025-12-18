A crise envolvendo a subvenção da TUA (Transporte Urbano de Araçatuba) ganhou um novo e tenso capítulo nesta quinta-feira (18). A presidente da Câmara Municipal, vereadora Edna Flor, convocou uma reunião com os parlamentares para discutir o impasse que ameaça diretamente a continuidade do transporte público na cidade — um serviço essencial utilizado diariamente por milhares de trabalhadores, estudantes e idosos.

O encontro ocorreu em um ambiente de instabilidade e preocupação. Nos bastidores do Legislativo, a possibilidade de paralisação do sistema nos próximos dias já é considerada real, caso não haja um acordo político capaz de viabilizar a aprovação de um novo modelo de subvenção.

Durante a reunião, conduzida pela presidente da Casa, Edna Flor expôs os pontos do projeto do Executivo com os quais não concorda — posição compartilhada pela maioria dos vereadores que votaram contra a proposta. Um dos principais entraves foi a rejeição à concessão da subvenção por três anos, com reajustes automáticos atrelados ao IPCA. O grupo defende que o subsídio seja analisado e votado anualmente, garantindo maior controle, fiscalização e possibilidade de adequação à realidade financeira do município.