A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou, nessa quarta-feira (17), o projeto de lei do Governo do Estado que pode isentar do pagamento do IPVA até 4,3 milhões de motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas, de propriedade de pessoas físicas. A medida terá validade em todo o território paulista e passa a valer a partir de 2026, desde que os veículos estejam com registro e licenciamento em situação regular.

A proposta alcança diretamente trabalhadores de todas as regiões do Estado, incluindo a Região de Araçatuba, onde a motocicleta é amplamente utilizada como meio de transporte e, principalmente, como ferramenta de trabalho por entregadores, prestadores de serviço e profissionais autônomos.

De acordo com o Governo do Estado, a isenção pode atingir cerca de 4,3 milhões de veículos, o que representa aproximadamente 76,3% da frota de motocicletas em circulação em São Paulo, atualmente estimada em 5,7 milhões.