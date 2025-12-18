A Polícia Civil de Araçatuba realizou, na manhã de terça-feira (16), a prisão do homem investigado pela morte de Luís Henrique Mendonça, de 18 anos. A detenção foi efetuada em cumprimento a um mandado de prisão temporária autorizado pelo Poder Judiciário, após a consolidação de elementos colhidos ao longo da apuração.

O homicídio foi registrado na madrugada de 12 de outubro, durante um baile funk promovido em uma chácara localizada na região norte do município. Conforme as investigações, a vítima foi baleada após um conflito ocorrido dentro da festa. Logo após os disparos, o autor se aproveitou do tumulto gerado no local para deixar a chácara sem ser identificado de imediato.

De acordo com a Polícia Civil, o trabalho investigativo envolveu a análise de relatos de testemunhas, cujas informações foram fundamentais para chegar à identificação do suspeito.