18 de dezembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil prende suspeito de homicídio em baile funk

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan/FR
Avanço nas investigações leva à prisão temporária de acusado de matar jovem em festa na zona norte de Araçatuba
A Polícia Civil de Araçatuba realizou, na manhã de terça-feira (16), a prisão do homem investigado pela morte de Luís Henrique Mendonça, de 18 anos. A detenção foi efetuada em cumprimento a um mandado de prisão temporária autorizado pelo Poder Judiciário, após a consolidação de elementos colhidos ao longo da apuração.

O homicídio foi registrado na madrugada de 12 de outubro, durante um baile funk promovido em uma chácara localizada na região norte do município. Conforme as investigações, a vítima foi baleada após um conflito ocorrido dentro da festa. Logo após os disparos, o autor se aproveitou do tumulto gerado no local para deixar a chácara sem ser identificado de imediato.

De acordo com a Polícia Civil, o trabalho investigativo envolveu a análise de relatos de testemunhas, cujas informações foram fundamentais para chegar à identificação do suspeito.

O homem foi localizado no bairro Morada dos Nobres e encaminhado à delegacia, onde prestou esclarecimentos. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

As diligências continuam com foco na localização da arma de fogo utilizada no crime e na verificação de possível envolvimento de outras pessoas na fuga.

