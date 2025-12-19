A Polícia Civil apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Parque dos Trabalhadores, em Lins, durante a Operação Natal, realizada nessa quinta-feira (18). A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), com apoio da DIG e do SIG, e resultou no desmantelamento de um ponto de venda conhecido como “Biqueira das Casinhas”.

Conforme destacou o delegado de polícia Artur Manoel Nogueira Franco, titular da Dise de Lins, os menores atuavam em conjunto na comercialização de entorpecentes. Com eles, os policiais apreenderam 52 pedras de crack, 20 porções de maconha e 22 pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie, proveniente da venda das drogas.

Segundo o delegado, apesar da pouca idade, ambos já possuíam passagens anteriores por tráfico de drogas, registradas nos meses de setembro e outubro, o que evidencia a reincidência e a necessidade de ações firmes e contínuas no enfrentamento ao crime organizado local.