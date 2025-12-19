A Polícia Civil apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Parque dos Trabalhadores, em Lins, durante a Operação Natal, realizada nessa quinta-feira (18). A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), com apoio da DIG e do SIG, e resultou no desmantelamento de um ponto de venda conhecido como “Biqueira das Casinhas”.
Conforme destacou o delegado de polícia Artur Manoel Nogueira Franco, titular da Dise de Lins, os menores atuavam em conjunto na comercialização de entorpecentes. Com eles, os policiais apreenderam 52 pedras de crack, 20 porções de maconha e 22 pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie, proveniente da venda das drogas.
Segundo o delegado, apesar da pouca idade, ambos já possuíam passagens anteriores por tráfico de drogas, registradas nos meses de setembro e outubro, o que evidencia a reincidência e a necessidade de ações firmes e contínuas no enfrentamento ao crime organizado local.
Os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, após os procedimentos legais, encaminhados à Fundação Casa, onde permanecem à disposição da Justiça, aguardando decisão judicial.
Ainda de acordo com Artur Manoel Nogueira Franco, a Operação Natal faz parte de um trabalho estratégico da Polícia Civil para coibir o tráfico, reduzir a criminalidade e garantir mais segurança à população, especialmente em regiões onde há maior incidência desse tipo de delito.
