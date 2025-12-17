Em reportagem exclusiva da Folha da Região, a araçatubense Mariana Ferreira Jacome Fernandes conta a trajetória dos filhos Maria Helena, de 11 anos, Maria Júlia, de 12, e Ricardo, de 8, que participaram recentemente de um campeonato mundial de jiu-jítsu. O principal destaque foi Maria Helena, campeã em sua categoria, enquanto Maria Júlia conquistou o 3º lugar. O caçula Ricardo teve bom desempenho, mas não subiu ao pódio nesta edição da competição.

A história da família é marcada por disciplina, sacrifício e uma rotina intensa de treinos, que transformou o esporte em parte central da vida das crianças.

Início no esporte

O jiu-jítsu entrou na vida dos irmãos por influência do pai, Ricardo Fernandes Neto, praticante da modalidade. Segundo Mariana, o incentivo sempre foi familiar. “Nós dois apoiamos desde o começo”, afirma. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer, evidenciando o talento das filhas nas competições.