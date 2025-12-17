A rejeição, pela Câmara Municipal, do Projeto de Lei (PL) do Executivo que previa subvenção ao transporte coletivo levou a Prefeitura de Araçatuba a se manifestar sobre os efeitos práticos da decisão. Segundo a administração municipal, sem o subsídio, a tarifa do ônibus pode subir dos atuais R$ 5,30 para R$ 13,68, conforme dados apresentados pela Transportes Urbanos Araçatuba (TUA), concessionária do serviço.

Após a coletiva de imprensa, a Folha da Região entrevistou o prefeito Lucas Zanatta, que afirmou que a proposta foi construída de forma conjunta e amplamente debatida antes de ir à votação. Segundo o prefeito, todos os vereadores participaram das discussões, inclusive aqueles que acabaram votando contra o projeto.

De acordo com Zanatta, o resultado da votação causou surpresa. “Houve várias reuniões, explicações técnicas e financeiras detalhadas. Em alguns momentos, vereadores se manifestaram favoráveis e demonstraram compreender a situação do transporte coletivo. Por isso, a rejeição acabou sendo inesperada”, afirmou o prefeito.