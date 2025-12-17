A Prefeitura de Araçatuba concluiu as obras de limpeza, desobstrução e desassoreamento do Córrego Alvoradinha, ação realizada por meio do Programa Rios Vivos, do Governo do Estado de São Paulo. A finalização dos serviços foi oficialmente atestada nesta segunda-feira (15) pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.
A intervenção tem como principal objetivo melhorar a drenagem urbana e contribuir para a recuperação ambiental do Bairro Alvorada, reduzindo riscos de alagamentos e promovendo melhores condições ao entorno do curso d’água. Os trabalhos foram executados pelo Consórcio Dhm V Rios Vivos Birigui, contratado pelo SP Águas, órgão responsável pela gestão hídrica no Estado.
O convênio que viabilizou a obra foi formalizado em abril de 2025, consolidando a parceria entre o município e o governo estadual para a recuperação de áreas estratégicas do sistema hídrico urbano.
Execução e resultados
As atividades no Córrego Alvoradinha tiveram início em 23 de julho e contemplaram a recuperação de aproximadamente 900 metros de extensão do leito. Após vistoria técnica e inspeção final, o município confirmou que os serviços foram executados em conformidade com as normas técnicas vigentes, atendendo às demandas urbanas e ambientais da cidade.
Próximas ações
Com a conclusão do desassoreamento do córrego, a parceria com o SP Águas segue ativa. Está prevista, em etapa futura, a recuperação de uma área de cerca de 12 mil metros quadrados da Lagoa do Miguelão, embora ainda não haja data definida para o início dessa nova intervenção.
A Prefeitura destaca que ações como essa reforçam o compromisso com a prevenção de enchentes, a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população de Araçatuba.
