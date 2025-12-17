A Prefeitura de Araçatuba concluiu as obras de limpeza, desobstrução e desassoreamento do Córrego Alvoradinha, ação realizada por meio do Programa Rios Vivos, do Governo do Estado de São Paulo. A finalização dos serviços foi oficialmente atestada nesta segunda-feira (15) pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

A intervenção tem como principal objetivo melhorar a drenagem urbana e contribuir para a recuperação ambiental do Bairro Alvorada, reduzindo riscos de alagamentos e promovendo melhores condições ao entorno do curso d’água. Os trabalhos foram executados pelo Consórcio Dhm V Rios Vivos Birigui, contratado pelo SP Águas, órgão responsável pela gestão hídrica no Estado.

O convênio que viabilizou a obra foi formalizado em abril de 2025, consolidando a parceria entre o município e o governo estadual para a recuperação de áreas estratégicas do sistema hídrico urbano.

Execução e resultados