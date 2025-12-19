19 de dezembro de 2025
Guararapes garante 40 novas casas do Minha Casa, Minha Vida

Por Guilherme Renan | da Redação
Contrato assinado com a Caixa autoriza construção de moradias populares no bairro Industrial
A Prefeitura de Guararapes deu um passo decisivo para ampliar o acesso à moradia no município. Nessa quinta-feira (18), foi assinado, na sede da Caixa Econômica Federal, o contrato que viabiliza a construção de 40 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

As moradias serão construídas em área pertencente ao município, localizada na esquina das ruas Antônio Prado e General Osório, no bairro Industrial. O projeto prevê a implantação de infraestrutura completa, assegurando condições adequadas de habitação e mais dignidade às famílias que serão beneficiadas.

Guararapes foi selecionada pelo Governo Federal entre propostas apresentadas por diversos municípios do país. A escolha levou em consideração critérios técnicos ligados ao desenvolvimento urbano, econômico e social, com foco direto na melhoria da qualidade de vida da população atendida.

A assinatura do contrato contou com a presença do prefeito Alex Arruda e do diretor de Urbanismo, Obras, Mobilidade Urbana e Habitação, Areovaldo Covolo, que destacaram a relevância do investimento para o fortalecimento das políticas públicas de habitação e para a redução do déficit habitacional no município.

Segundo a administração municipal, o projeto representa mais do que novas casas: simboliza segurança, estabilidade e um futuro mais digno para dezenas de famílias de Guararapes.

