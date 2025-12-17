17 de dezembro de 2025
TEMPO

Araçatuba terá chuva isolada e queda leve de temperatura

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Frente fria se afasta do Estado, mas instabilidades ainda provocam pancadas de chuva em pontos do interior paulista
Frente fria se afasta do Estado, mas instabilidades ainda provocam pancadas de chuva em pontos do interior paulista

Nesta quarta-feira (17), a frente fria se afasta completamente do Estado de São Paulo. Mesmo assim, áreas de instabilidade ainda atuam ao longo do dia, provocando pancadas de chuva isoladas em diversas regiões, incluindo a região de Araçatuba. Em alguns momentos, as chuvas podem ser fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A atenção maior permanece nas regionais que fazem divisa com Minas Gerais, onde há maior chance de temporais isolados e risco de transtornos. Na região de Araçatuba e nas demais áreas do Estado, a previsão indica chuva isolada, de curta duração e, em geral, de fraca intensidade.

Com a entrada de um sistema de alta pressão, as temperaturas apresentam leve declínio, contribuindo para uma sensação térmica mais amena. Na capital paulista, os termômetros variam entre 16°C e 22°C. Em Campos do Jordão, a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 17°C.

Durante os períodos de chuva, a orientação é evitar áreas alagadas e ficar atento às mudanças rápidas no tempo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo recomenda acompanhar os alertas pelos canais oficiais e, em caso de emergência, ligar para o telefone 199.

