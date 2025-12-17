Nesta quarta-feira (17), a frente fria se afasta completamente do Estado de São Paulo. Mesmo assim, áreas de instabilidade ainda atuam ao longo do dia, provocando pancadas de chuva isoladas em diversas regiões, incluindo a região de Araçatuba. Em alguns momentos, as chuvas podem ser fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A atenção maior permanece nas regionais que fazem divisa com Minas Gerais, onde há maior chance de temporais isolados e risco de transtornos. Na região de Araçatuba e nas demais áreas do Estado, a previsão indica chuva isolada, de curta duração e, em geral, de fraca intensidade.

Com a entrada de um sistema de alta pressão, as temperaturas apresentam leve declínio, contribuindo para uma sensação térmica mais amena. Na capital paulista, os termômetros variam entre 16°C e 22°C. Em Campos do Jordão, a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 17°C.