Nesta quarta-feira (17), a frente fria se afasta completamente do Estado de São Paulo. Mesmo assim, áreas de instabilidade ainda atuam ao longo do dia, provocando pancadas de chuva isoladas em diversas regiões, incluindo a região de Araçatuba. Em alguns momentos, as chuvas podem ser fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
A atenção maior permanece nas regionais que fazem divisa com Minas Gerais, onde há maior chance de temporais isolados e risco de transtornos. Na região de Araçatuba e nas demais áreas do Estado, a previsão indica chuva isolada, de curta duração e, em geral, de fraca intensidade.
Com a entrada de um sistema de alta pressão, as temperaturas apresentam leve declínio, contribuindo para uma sensação térmica mais amena. Na capital paulista, os termômetros variam entre 16°C e 22°C. Em Campos do Jordão, a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 17°C.
Durante os períodos de chuva, a orientação é evitar áreas alagadas e ficar atento às mudanças rápidas no tempo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo recomenda acompanhar os alertas pelos canais oficiais e, em caso de emergência, ligar para o telefone 199.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.