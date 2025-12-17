Uma bebê de apenas quatro meses morreu na manhã desta terça-feira (16) após sofrer um mal súbito em um condomínio residencial localizado na Avenida Dois de Dezembro, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), gerando comoção entre moradores da região.

De acordo com as informações apuradas, por volta das 9h, a mãe percebeu que a criança não apresentava sinais vitais. Em um primeiro momento, a suspeita era de engasgamento. Desesperada, a mulher acionou imediatamente os serviços de emergência.

O resgate foi rápido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e, diante da gravidade do quadro, recebeu apoio de viaturas da Polícia Militar e do Samu. Para agilizar o atendimento, foi montada uma operação de escolta, com bloqueio de cruzamentos e liberação das vias, garantindo a chegada da ambulância à Santa Casa no menor tempo possível.