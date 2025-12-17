17 de dezembro de 2025
FATALIDADE

Bebê de 4 meses morre após mal súbito em condomínio de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan/FR
Pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba
Pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba

Uma bebê de apenas quatro meses morreu na manhã desta terça-feira (16) após sofrer um mal súbito em um condomínio residencial localizado na Avenida Dois de Dezembro, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), gerando comoção entre moradores da região.

De acordo com as informações apuradas, por volta das 9h, a mãe percebeu que a criança não apresentava sinais vitais. Em um primeiro momento, a suspeita era de engasgamento. Desesperada, a mulher acionou imediatamente os serviços de emergência.

O resgate foi rápido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e, diante da gravidade do quadro, recebeu apoio de viaturas da Polícia Militar e do Samu. Para agilizar o atendimento, foi montada uma operação de escolta, com bloqueio de cruzamentos e liberação das vias, garantindo a chegada da ambulância à Santa Casa no menor tempo possível.

No hospital, os médicos realizaram diversas tentativas de reanimação, porém o estado clínico era extremamente grave. Apesar de todos os esforços, o óbito foi confirmado no final da manhã.

O corpo da bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde seria realizado exame necroscópico para identificar a causa da morte. O caso será registrado e apurado pela Polícia Civil.

