Durante patrulhamento preventivo e ostensivo realizado pela equipe de Rocam, no bairro Jacarandá, em Birigui, dois homens foram abordados na tarde dessa quarta-feira (17), após serem flagrados fazendo uso de entorpecente em via pública, na avenida Luiz Coalhato.

De acordo com o registro da ocorrência, os suspeitos já eram conhecidos nos meios policiais por atos infracionais anteriores. Com um deles foi localizado um cigarro de maconha, caracterizando porte de entorpecente para consumo pessoal.

Durante a abordagem, ele informou espontaneamente que mantinha em sua residência uma arma de fogo, alegando que o objeto seria utilizado para defesa própria e de sua família. O morador autorizou voluntariamente a entrada da equipe no imóvel, indicando o local onde o armamento estaria escondido.