Durante patrulhamento preventivo e ostensivo realizado pela equipe de Rocam, no bairro Jacarandá, em Birigui, dois homens foram abordados na tarde dessa quarta-feira (17), após serem flagrados fazendo uso de entorpecente em via pública, na avenida Luiz Coalhato.
De acordo com o registro da ocorrência, os suspeitos já eram conhecidos nos meios policiais por atos infracionais anteriores. Com um deles foi localizado um cigarro de maconha, caracterizando porte de entorpecente para consumo pessoal.
Durante a abordagem, ele informou espontaneamente que mantinha em sua residência uma arma de fogo, alegando que o objeto seria utilizado para defesa própria e de sua família. O morador autorizou voluntariamente a entrada da equipe no imóvel, indicando o local onde o armamento estaria escondido.
Na presença de uma testemunha, os policiais localizaram, na cozinha da residência, um revólver calibre 38, marca Smith & Wesson, com capacidade para seis disparos, cano longo, acabamento cromado e cabo de madrepérola, municiado com seis munições intactas. Ainda durante a busca, foram encontradas duas colmeias contendo 25 munições do mesmo calibre, escondidas sob um guarda-roupas.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo e foi conduzido ao Plantão Policial, com apoio de outra viatura, sem a necessidade do uso de algemas. Após o registro da ocorrência, a prisão foi ratificada, sendo arbitrada fiança no valor de um salário mínimo vigente, paga posteriormente, o que resultou em sua liberação.
Já o segundo rapaz foi apresentado à autoridade policial por porte de entorpecente para consumo pessoal, sendo ouvido e liberado após os procedimentos legais.
Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia, e o caso segue à disposição da Justiça.
