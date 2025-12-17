O 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) promoveu, nos dias 16 e 17 um treinamento simulado de roubo a carro-forte, com a participação de todo o efetivo da unidade. A atividade teve início por volta das 7h e foi realizada nas imediações do município de Andradina.
O exercício integrou um conjunto de ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da capacidade de mobilização e de pronta resposta da Polícia Militar diante de ocorrências de alta complexidade, especialmente aquelas relacionadas à atuação de organizações criminosas e crimes considerados ultraviolentos.
Além de simular situações reais enfrentadas no cotidiano policial, o treinamento faz parte da elaboração do Plano de Ações de Contraterrorismo em áreas urbanas. A iniciativa busca aprimorar o preparo técnico e tático dos policiais militares para atuação em cenários críticos, com elevado grau de risco e múltiplas ameaças à segurança pública.
Segundo o comando do batalhão, esse tipo de capacitação também contribui diretamente para a prevenção e redução dos crimes de roubo, ao antecipar possíveis cenários e testar protocolos operacionais voltados à proteção da população.
A Polícia Militar destaca que treinamentos como esse são realizados de forma periódica em toda a região, reforçando o compromisso da corporação com a excelência operacional, a eficiência no policiamento e o fortalecimento das ações preventivas em todo o Estado de São Paulo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.