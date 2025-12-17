O 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) promoveu, nos dias 16 e 17 um treinamento simulado de roubo a carro-forte, com a participação de todo o efetivo da unidade. A atividade teve início por volta das 7h e foi realizada nas imediações do município de Andradina.

O exercício integrou um conjunto de ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da capacidade de mobilização e de pronta resposta da Polícia Militar diante de ocorrências de alta complexidade, especialmente aquelas relacionadas à atuação de organizações criminosas e crimes considerados ultraviolentos.

Além de simular situações reais enfrentadas no cotidiano policial, o treinamento faz parte da elaboração do Plano de Ações de Contraterrorismo em áreas urbanas. A iniciativa busca aprimorar o preparo técnico e tático dos policiais militares para atuação em cenários críticos, com elevado grau de risco e múltiplas ameaças à segurança pública.