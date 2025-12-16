O amanhecer desta terça-feira (16) foi marcado por tensão, protestos e denúncias no Zoológico Municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro, em Araçatuba. A tentativa de transferência de 85 animais para o Parque das Aves Arara Azul, no estado do Rio de Janeiro, desencadeou uma série de manifestações de ambientalistas, defensores da causa animal e autoridades locais, transformando o espaço em palco de um intenso embate público.

O transporte, que seria realizado por uma empresa especializada contratada pelo zoológico do Rio de Janeiro, envolveria espécies como antas, araras, jabutis, jacarés, seriemas e emas. No entanto, a movimentação dos animais foi interrompida diante da chegada de manifestantes e questionamentos sobre as condições do manejo e a legalidade da transferência.

O vereador Ícaro Morales (Cidadania) esteve no local assim que tomou conhecimento da operação e usou as redes sociais para criticar duramente a forma como os animais estariam sendo acondicionados. “Eles socaram os animais em caixas feito abóboras, e eles estão se debatendo. Estão sacrificando os animais em massa. Eles não vão chegar vivos”, afirmou.