O amanhecer desta terça-feira (16) foi marcado por tensão, protestos e denúncias no Zoológico Municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro, em Araçatuba. A tentativa de transferência de 85 animais para o Parque das Aves Arara Azul, no estado do Rio de Janeiro, desencadeou uma série de manifestações de ambientalistas, defensores da causa animal e autoridades locais, transformando o espaço em palco de um intenso embate público.
O transporte, que seria realizado por uma empresa especializada contratada pelo zoológico do Rio de Janeiro, envolveria espécies como antas, araras, jabutis, jacarés, seriemas e emas. No entanto, a movimentação dos animais foi interrompida diante da chegada de manifestantes e questionamentos sobre as condições do manejo e a legalidade da transferência.
O vereador Ícaro Morales (Cidadania) esteve no local assim que tomou conhecimento da operação e usou as redes sociais para criticar duramente a forma como os animais estariam sendo acondicionados. “Eles socaram os animais em caixas feito abóboras, e eles estão se debatendo. Estão sacrificando os animais em massa. Eles não vão chegar vivos”, afirmou.
A presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais e integrante da Comissão de Direito Penal da 28ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), advogada Mariana Oliveira, classificou a situação como possível crime ambiental. Segundo ela, a entidade aguardava, no próprio zoológico, a apresentação dos documentos que autorizariam a transferência. “Se for o caso, vamos entrar com um mandado de segurança para impedir isso”, declarou.
Em entrevista exclusiva, o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcelo Marques, rebateu as acusações e afirmou que o processo vinha sendo preparado há cerca de seis meses. “Estamos há seis meses trabalhando para a movimentação desses animais, e todos os manifestantes que estiveram aqui hoje estavam cientes deste trabalho”, disse.
De acordo com o secretário, o Parque das Araras, no Rio de Janeiro, seria o destino final dos animais, e o município de Araçatuba acompanharia apenas a etapa inicial do transporte dentro da cidade. “Os demais serviços são de responsabilidade do recebedor”, explicou.
Marcelo Marques também destacou que a Prefeitura permitiu a entrada dos manifestantes no zoológico como forma de garantir transparência. “Ao receber os militantes, não impedimos a entrada de ninguém. Resolvemos recuar para comunicar novamente todos eles e mostrar as reais necessidades dessa transferência”, afirmou.
Segundo o secretário, exames que nunca haviam sido realizados nos animais foram providenciados justamente para garantir um transporte mais seguro, tanto para os próprios animais quanto para a população do entorno. A empresa responsável pelo transporte seria do estado de São Paulo.
Outro ponto destacado pela administração municipal é o custo de manutenção do zoológico, que, segundo Marques, ultrapassa R$ 1 milhão por ano. “Tudo isso para que eles não sofram, não fiquem abandonados. Procuramos um lugar melhor para eles”, argumentou.
Diante da interrupção da operação, o secretário afirmou que o município tomará medidas legais. “Tendo em vista que fomos impedidos de realizar o transporte, e estamos embasados em documentos, iremos registrar o caso na Polícia Civil e comunicar o Ministério Público de Araçatuba”, concluiu.
