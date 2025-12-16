Um episódio chocante e profundamente comovente veio à tona na manhã desta terça-feira (16), em Araçatuba. Uma família da cidade de Coroados foi até o Hospital Neurológico Ritinha Prates, com o objetivo de visitar uma parente que, segundo acreditavam, permanecia internada para tratamento. No local, porém, receberam uma notícia devastadora: a paciente havia falecido há cerca de dois meses — sem que nenhum familiar tivesse sido comunicado.

A irmã da paciente, Elisandra Rodrigues, de 45 anos, esteve na unidade acompanhada da mãe e de outra irmã para visitar Elizangela Rodrigues. Na segunda-feira (15), Elisandra entrou em contato com o hospital informando que realizaria a visita nesta terça-feira. Ao chegar à unidade, a família estranhou a demora incomum para liberação da entrada.

Em seguida, foram chamados pela recepção e encaminhados para uma sala onde estavam uma enfermeira, um médico e o administrador do hospital. No encontro, a família foi informada de que Elizangela havia falecido há exatamente três meses.

Segundo relato feito no local, a equipe teria se surpreendido com a presença dos familiares, alegando a necessidade de aguardar a chegada da assistente social, prevista para as 13h, para esclarecer o ocorrido e explicar por que a morte não havia sido comunicada.