Na noite da última terça-feira (16), a Prefeitura de Coroados, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu um jantar de confraternização para os idosos e familiares atendidos pelo Centro Dia do Idoso. O evento reuniu participantes do projeto em um momento de integração, celebração e reconhecimento.

Atualmente, o Centro Dia atende cerca de 10 idosos durante o período diurno, oferecendo café da manhã, almoço e café da tarde, além de atividades físicas, educativas e de lazer. A unidade conta com uma equipe de seis funcionários e é supervisionada pela Secretaria de Assistência Social, sob coordenação da secretária Mariana Souza, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Sumaya Fakih.

Durante a confraternização, foi servido um jantar especial com sobremesa, acompanhado de música ao vivo com os músicos Luiz Ney e Mario Bonfim, de Birigui. O evento foi custeado integralmente pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Os idosos e familiares também receberam kits de boas festas, contendo chocotone, refrigerante e bombons, além da visita surpresa de personagens natalinos.