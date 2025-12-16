A Polícia Civil de Araçatuba abriu investigação para apurar uma agressão sofrida por um caminhoneiro de 67 anos, registrada na tarde do dia 5 de dezembro, nas imediações do Shopping Praça Nova.

De acordo com as informações levantadas, a vítima trafegava pela região quando foi surpreendida por um motociclista. O suspeito conduzia uma moto de cor preta, usava camiseta laranja e levava um capacete na garupa. Em um ato repentino, ele arremessou uma pedra que atingiu a cabeça do caminhoneiro.

Após o ataque, o agressor fugiu do local e não foi localizado. O caminhoneiro sofreu ferimentos e precisou de atendimento.