A Polícia Civil de Araçatuba abriu investigação para apurar uma agressão sofrida por um caminhoneiro de 67 anos, registrada na tarde do dia 5 de dezembro, nas imediações do Shopping Praça Nova.
De acordo com as informações levantadas, a vítima trafegava pela região quando foi surpreendida por um motociclista. O suspeito conduzia uma moto de cor preta, usava camiseta laranja e levava um capacete na garupa. Em um ato repentino, ele arremessou uma pedra que atingiu a cabeça do caminhoneiro.
Após o ataque, o agressor fugiu do local e não foi localizado. O caminhoneiro sofreu ferimentos e precisou de atendimento.
As circunstâncias e a motivação da agressão ainda são analisadas pelas autoridades.
A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental para o esclarecimento do caso. Informações que possam levar à identificação do autor podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia, no telefone 197. A identidade do denunciante é mantida em absoluto sigilo.
