Uma denúncia anônima sobre uso de drogas próximo a uma creche municipal em Birigui mobilizou a Ronda Escolar da GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde desta terça-feira (16), no momento em que crianças estavam sendo retiradas pelos responsáveis. O caso ocorreu nas imediações da CEI Onofre Assunção.
Segundo o boletim de ocorrência, a informação recebida indicava a presença de três pessoas utilizando entorpecentes próximo ao portão lateral da instituição. Ao chegarem ao local, os agentes da Ronda Escolar, com apoio de outras equipes da corporação, localizaram o grupo em uma praça ao lado do playground.
Durante a abordagem, uma mulher de 23 anos dispensou um cigarro ao perceber a aproximação dos agentes. Foram realizadas revistas pessoais, seguindo os protocolos de segurança da corporação.
Conforme registrado, com um dos homens, de 22 anos, foram encontrados um pequeno volume de maconha, um cigarro da substância, folhas de seda, um isqueiro, um maço de cigarros e um celular. A mulher portava um celular e R$ 65 em dinheiro, enquanto o segundo homem, também de 22 anos, tinha cerca de 14 gramas de maconha, folhas de seda, isqueiro, R$ 72 e um celular.
O boletim ainda aponta que um dos envolvidos relatou que a droga havia sido adquirida recentemente. Pais presentes no local relataram o forte odor de maconha e demonstraram preocupação devido à proximidade com as crianças.
Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia com apoio das equipes da GCM. As motocicletas utilizadas pelos envolvidos não foram apreendidas, pois estavam com documentação regular e ficaram sob responsabilidade de familiares.
Após registro da ocorrência como posse de entorpecentes, os três indivíduos foram liberados. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso, enquanto as drogas e materiais de consumo foram apreendidos pelas autoridades.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.