Uma denúncia anônima sobre uso de drogas próximo a uma creche municipal em Birigui mobilizou a Ronda Escolar da GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde desta terça-feira (16), no momento em que crianças estavam sendo retiradas pelos responsáveis. O caso ocorreu nas imediações da CEI Onofre Assunção.

Segundo o boletim de ocorrência, a informação recebida indicava a presença de três pessoas utilizando entorpecentes próximo ao portão lateral da instituição. Ao chegarem ao local, os agentes da Ronda Escolar, com apoio de outras equipes da corporação, localizaram o grupo em uma praça ao lado do playground.

Durante a abordagem, uma mulher de 23 anos dispensou um cigarro ao perceber a aproximação dos agentes. Foram realizadas revistas pessoais, seguindo os protocolos de segurança da corporação.