O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui divulgou, nessa quarta-feira 17, a abertura de novas vagas de emprego para diferentes funções e níveis de experiência. As oportunidades contemplam áreas como administração, atendimento, indústria, construção civil, tecnologia e vendas.

Os interessados devem se candidatar por meio do WhatsApp, pelo número (18) 3642-3778. O PAT reforça que todo o processo seletivo, bem como a contratação, é de responsabilidade direta das empresas contratantes.

O atendimento do PAT de Birigui ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

