O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui divulgou, nessa quarta-feira 17, a abertura de novas vagas de emprego para diferentes funções e níveis de experiência. As oportunidades contemplam áreas como administração, atendimento, indústria, construção civil, tecnologia e vendas.
Os interessados devem se candidatar por meio do WhatsApp, pelo número (18) 3642-3778. O PAT reforça que todo o processo seletivo, bem como a contratação, é de responsabilidade direta das empresas contratantes.
O atendimento do PAT de Birigui ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Outros serviços
Além da intermediação de vagas de emprego, o PAT também disponibiliza serviços voltados ao trabalhador, como a emissão da Carteira de Trabalho Digital e orientações para solicitação do seguro-desemprego.
Vagas disponíveis
• Operador de telemarketing: candidatos maiores de 18 anos, com ensino médio completo e conhecimento em pacote Office. Experiência em vendas será um diferencial. A empresa oferece salário fixo mais comissão, convênio médico e odontológico, além de benefícios como convênio Sesc e Gympass.
• Eletricista automotivo: é exigida experiência com manutenção em ônibus.
• Motorista de ônibus: necessário ter experiência no transporte coletivo urbano de passageiros em Birigui.
• Trabalhador polivalente na confecção de calçados: não é exigida experiência anterior. É necessário ter mais de 18 anos e disponibilidade para atuar no turno das 14h48 às 0h20.
• Auxiliar de produção em geral: vaga destinada a maiores de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia.
• Vagas diversas para supermercado: é preciso ter disponibilidade para trabalhar em escala e em horários especiais durante o período de final de ano.
Construção do Hospital Estadual
Há vagas abertas, sem quantidade definida, para atuação na obra do Hospital Estadual, nas seguintes funções:
• Carpinteiro
• Armador
• Pedreiro
• Encanador
Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (18) 3642-3778, enviar o currículo em formato PDF ou solicitar o formulário de cadastro. O PAT informa que candidatos com cadastro ativo a partir de setembro de 2025 já foram encaminhados às empresas contratantes.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.