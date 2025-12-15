Após 63 anos de dedicação ininterrupta, a auxiliar de enfermagem Neusa Rodrigues Lopes, carinhosamente conhecida como Neusinha, encerrou sua trajetória profissional na Santa Casa de Araçatuba, consolidando o vínculo mais longevo da história da instituição. Foram 23.295 dias de trabalho, marcados por compromisso, humanidade e participação direta em momentos decisivos da evolução do hospital.

Contratada em 14 de fevereiro de 1962, pelas freiras do Apostolado da Ordem do Sagrado Coração de Jesus, Neusinha iniciou sua carreira quando o hospital funcionava em apenas um pavilhão, atendendo majoritariamente pacientes sem cobertura previdenciária, então chamados de “indigentes”. Desde então, presenciou - e ajudou a construir - a transformação da Santa Casa em um complexo hospitalar de alta complexidade, referência para cerca de 1 milhão de habitantes de 40 municípios da região.

Ao longo de sua trajetória, Neusinha teve papel fundamental na implantação do Banco de Sangue, um dos primeiros grandes avanços da instituição, e acompanhou sua evolução até a transformação em Agência Transfusional, em 2006. Reconhecida pela agilidade, organização e precisão, destacou-se na coleta de sangue, no preparo de bolsas para análises clínicas e no suporte a transfusões em pacientes internados.