Após 63 anos de dedicação ininterrupta, a auxiliar de enfermagem Neusa Rodrigues Lopes, carinhosamente conhecida como Neusinha, encerrou sua trajetória profissional na Santa Casa de Araçatuba, consolidando o vínculo mais longevo da história da instituição. Foram 23.295 dias de trabalho, marcados por compromisso, humanidade e participação direta em momentos decisivos da evolução do hospital.
Contratada em 14 de fevereiro de 1962, pelas freiras do Apostolado da Ordem do Sagrado Coração de Jesus, Neusinha iniciou sua carreira quando o hospital funcionava em apenas um pavilhão, atendendo majoritariamente pacientes sem cobertura previdenciária, então chamados de “indigentes”. Desde então, presenciou - e ajudou a construir - a transformação da Santa Casa em um complexo hospitalar de alta complexidade, referência para cerca de 1 milhão de habitantes de 40 municípios da região.
Ao longo de sua trajetória, Neusinha teve papel fundamental na implantação do Banco de Sangue, um dos primeiros grandes avanços da instituição, e acompanhou sua evolução até a transformação em Agência Transfusional, em 2006. Reconhecida pela agilidade, organização e precisão, destacou-se na coleta de sangue, no preparo de bolsas para análises clínicas e no suporte a transfusões em pacientes internados.
Mesmo com o crescimento da estrutura física - incluindo a construção da torre de oito pavimentos -, manteve a mesma disposição e comprometimento, percorrendo corredores extensos para garantir que o atendimento chegasse com rapidez a quem mais precisava. “A rapidez do nosso trabalho faz a diferença no sucesso do tratamento e na luta para salvar vidas”, costumava afirmar.
Ao longo de mais de seis décadas, Neusinha trabalhou sob a gestão de dez provedores, acompanhou a formação de gerações de profissionais, o nascimento de milhares de pessoas no hospital e a aposentadoria de dezenas de médicos. Sua atuação se tornou sinônimo de lealdade institucional.
Durante a cerimônia de despedida, o provedor Éverton Santos destacou a relevância da colaboradora. “A Neusinha é a pessoa que mais contribuiu para a história da Santa Casa. São 63 anos de amor, entrega e dedicação ao paciente, que é a nossa razão de existir”, afirmou.
A saída ocorreu por meio do Plano de Demissão Voluntária (PDV), adotado pela Santa Casa como parte de um processo de reestruturação institucional. Homenageada na manhã do último dia 9, Neusinha celebrou o encerramento de um ciclo ao lado do marido Nelson Lopes Olier, do filho Luiz Henrique Rodrigues, familiares, colegas de trabalho e membros da diretoria.
“Optei pelo PDV para poder descansar e aproveitar mais o tempo com minha família, com tranquilidade e gratidão por tudo o que vivi aqui”, declarou.
