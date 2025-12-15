A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado, os valores venais dos veículos que servirão de base para o cálculo do IPVA 2026. Os dados são resultado de pesquisa encomendada à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e já estão disponíveis para consulta no Sistema de Veículos (Sivei), no site da Sefaz-SP, mediante informação da placa do veículo.

O levantamento considera 13.571 modelos e versões de todas as marcas, com base nos preços praticados no varejo entre setembro e outubro de 2025. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, os valores de mercado apresentaram valorização média de 2,51%. O imposto estará disponível para pagamento na rede bancária nos próximos dias.

Frota, arrecadação e alíquotas

O Estado de São Paulo possui uma frota aproximada de 30,1 milhões de veículos. Desse total, 19,2 milhões estão sujeitos ao pagamento do IPVA. Outros 9,9 milhões são isentos por terem mais de 20 anos de fabricação, além de cerca de 1 milhão de veículos considerados isentos, imunes ou dispensados, como táxis, veículos de pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos e veículos oficiais.