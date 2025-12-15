A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado, os valores venais dos veículos que servirão de base para o cálculo do IPVA 2026. Os dados são resultado de pesquisa encomendada à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e já estão disponíveis para consulta no Sistema de Veículos (Sivei), no site da Sefaz-SP, mediante informação da placa do veículo.
O levantamento considera 13.571 modelos e versões de todas as marcas, com base nos preços praticados no varejo entre setembro e outubro de 2025. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, os valores de mercado apresentaram valorização média de 2,51%. O imposto estará disponível para pagamento na rede bancária nos próximos dias.
Frota, arrecadação e alíquotas
O Estado de São Paulo possui uma frota aproximada de 30,1 milhões de veículos. Desse total, 19,2 milhões estão sujeitos ao pagamento do IPVA. Outros 9,9 milhões são isentos por terem mais de 20 anos de fabricação, além de cerca de 1 milhão de veículos considerados isentos, imunes ou dispensados, como táxis, veículos de pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos e veículos oficiais.
A arrecadação do IPVA tem destinação constitucional, incluindo recursos para o Fundeb. O valor restante é dividido igualmente entre o Estado e os municípios onde os veículos estão registrados, sendo aplicado em áreas como infraestrutura, saúde e educação.
As alíquotas permanecem inalteradas:
- 4% para carros de passeio;
- 2% para motocicletas, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado;
- 1,5% para caminhões;
- 1% para veículos de locadoras registrados no Estado.
Isenção para motos e incentivo ambiental
A principal novidade para 2026 é a proposta do Governo do Estado, enviada à Assembleia Legislativa em regime de urgência, que prevê a isenção do IPVA para motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 150 cilindradas, pertencentes a pessoas físicas com documentação regular. A medida, se aprovada, deve beneficiar milhões de paulistas, especialmente trabalhadores que utilizam a motocicleta como ferramenta de trabalho.
Também permanecem os incentivos ambientais, com isenção de IPVA para veículos movidos a hidrogênio e para híbridos flex movidos a etanol, com valor de até R$ 250 mil, além de ônibus e caminhões movidos exclusivamente a hidrogênio ou gás natural, inclusive biometano. A política prevê escalonamento das alíquotas a partir de 2027, até 2030.
Formas e calendário de pagamento
Os proprietários poderão optar pelo pagamento:
- À vista, em janeiro, com 3% de desconto;
- Cota única em fevereiro, sem desconto;
- Parcelamento em até cinco vezes, de janeiro a maio, sem desconto, conforme o final da placa.
Para caminhões, os prazos são diferenciados, com desconto de 3% para pagamento integral em janeiro ou quitação sem desconto até abril, além de parcelamento com vencimentos até setembro.
O pagamento pode ser feito com o número do Renavam pela rede bancária credenciada. No Estado, o Pix é a forma preferencial, com QR Code gerado exclusivamente no site da Sefaz-SP, aceito por mais de 900 instituições financeiras. Também seguem disponíveis as opções por internet banking, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e cartão de crédito em empresas credenciadas.
Multas e penalidades
O atraso no pagamento gera multa diária de 0,33%, limitada a 20%, além de juros calculados pela taxa Selic. A inadimplência pode resultar em inscrição na Dívida Ativa, inclusão no Cadin Estadual, impedimento de licenciamento do veículo e até apreensão, com multa e sete pontos na CNH.
Valores extremos do IPVA 2026
Entre os destaques da pesquisa da Fipe, o maior valor venal registrado é de um Ferrari Daytona SP3 (2023), avaliado em R$ 18,29 milhões, com IPVA de R$ 731,6 mil. Já o menor valor é de um Muller TR 18 (2006), avaliado em R$ 1.003, com imposto de apenas R$ 20,06.
Todas as informações detalhadas sobre o IPVA 2026, incluindo calendário completo por final de placa, podem ser consultadas no portal oficial da Sefaz-SP.
