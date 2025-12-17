Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na tarde dessa terça-feira 16, durante uma abordagem de trânsito no Centro de Gabriel Monteiro. A ação ocorreu no cruzamento da avenida Nova Olímpia com a rua Gaetano Marchi e resultou no cumprimento de um mandado de prisão em aberto de natureza civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo acesso Eliseu Bernabé, entre os municípios de Piacatu e Gabriel Monteiro, quando avistou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. Ao chegar à entrada da cidade, os policiais perceberam que o condutor pilotava o veículo utilizando chinelos de dedo, o que motivou a ordem de parada para fins de fiscalização.

Durante a abordagem, foi confeccionado o respectivo Auto de Infração de Trânsito. Em consulta ao sistema, não foram encontradas irregularidades relacionadas à motocicleta. No entanto, após a identificação do condutor, constatou-se que ele possuía um mandado de prisão em aberto, figurando como procurado pela Justiça.