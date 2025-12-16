Mais de 5 mil pessoas perderam a vida no trânsito do estado de São Paulo em 2025. De janeiro a novembro, foram 5.514 mortes registradas nas vias paulistas, segundo dados do Infosiga, sistema de estatísticas do Detran-SP — um retrato que mantém o tema entre os principais desafios de saúde pública e segurança viária no estado.

Além das fatalidades, os sinistros com vítimas não fatais também seguem em patamar elevado: no acumulado de 2025 até novembro, o Infosiga contabilizou 171.405 ocorrências. Ainda assim, os indicadores apontam uma melhora gradual, com recuos em mortes e em sinistros com feridos ao longo do ano.

Em novembro, foram 446 mortes, contra 467 no mesmo mês de 2024. No mesmo recorte, os sinistros com vítimas não fatais passaram de 15.932 para 15.532.