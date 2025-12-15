O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, acusado de atropelar e matar a ciclista Thais Bonatti, foi oficialmente notificado do processo na última sexta-feira (12), às 11h. A partir da intimação, segundo o próprio Fernando, ele deverá se reunir com seus advogados para definir os próximos passos e dar continuidade à estratégia de defesa que será apresentada à Justiça.

Ainda na mesma sexta-feira, o Judiciário negou os pedidos formulados pelo Ministério Público, representado pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho. Entre as solicitações indeferidas, estavam a busca e apreensão da caminhonete envolvida no caso e a quebra do sigilo bancário de Fernando Fontes.

O processo segue em tramitação, com expectativa de novos desdobramentos a partir das manifestações das partes. O caso, que gerou ampla repercussão, permanece sob acompanhamento do sistema de Justiça, em um momento decisivo para o esclarecimento dos fatos e a definição das responsabilidades.