Na manhã desta segunda-feira 15, a Polícia Civil, por meio da Deic de Araçatuba, deflagrou a Operação Brutus, que representa o avanço decisivo nas investigações do latrocínio que vitimou Rubens Antonio Guarnieri, de 68 anos, morto de forma brutal dentro da própria residência. Ele completaria 69 anos dez dias após o crime.
Rubens foi assassinado com nove facadas, concentradas na região da nuca e do pescoço, durante um assalto ocorrido em 25 de junho de 2025. O crime teve como objetivo a subtração de relógios de luxo, carteira e aparelho celular. O corpo foi localizado dois dias depois, em 27 de junho, no interior da casa, que estava trancada e sem sinais de arrombamento.
As investigações apontaram que um dos autores era conhecido da vítima e mantinha relação de confiança, pois já havia trabalhado em sua residência realizando serviços de manutenção periódica. O suspeito possuía, inclusive, uma chave do portão externo. Ciente de que Rubens havia retornado recentemente dos Estados Unidos com um relógio Rolex e enfrentava dívidas, decidiu trair a confiança da vítima e planejar o crime com um comparsa.
Na execução, os criminosos desligaram o disjuntor de energia da residência e anunciaram o assalto. Acreditando que a vítima não reagiria, foram surpreendidos pela resistência do idoso, que acabou sendo morto para que os bens fossem levados.
Durante a operação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão — oito em Araçatuba, um em Ferraz de Vasconcelos e um na capital paulista — além de duas prisões temporárias pelo crime de latrocínio. Um dos suspeitos foi preso no bairro Jardim Alvorada, em Araçatuba, enquanto o outro, que estava foragido, foi capturado em Ferraz de Vasconcelos.
A ação mobilizou 56 policiais civis, com apoio do GER/DOPE, e o emprego de 14 viaturas.
No decorrer das diligências, os agentes apreenderam 16 aparelhos celulares, um relógio, uma motocicleta e um rádio comunicador (HT).
Ainda durante a operação, um dos presos também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na residência dele, os policiais localizaram três porções de cocaína, suficientes para a confecção de mais de 120 microtubos, além de uma porção de maconha e material utilizado para embalo, caracterizando a venda de entorpecentes.
O nome da operação faz referência à obra de William Shakespeare, simbolizando a traição de Brutus contra Júlio César, analogia feita pela Polícia Civil diante da quebra de confiança que marcou o assassinato de Rubens Antonio Guarnieri.
Relembre o crime
Rubens Antonio Guarnieri, então com 68 anos, foi encontrado morto no final da tarde de sexta-feira, 27 de junho, em uma residência localizada na rua Pedro de Toledo, no bairro Vila Nova, em Araçatuba. Ele estava desaparecido desde a quarta-feira, dia 25.
Desconfiado do sumiço, um colega de trabalho foi até a casa da vítima, chamou por ele e, sem obter resposta, acionou a Polícia Militar. Os policiais entraram no imóvel e encontraram Rubens já sem vida.
Desde o primeiro momento, a principal hipótese levantada pelas autoridades foi a de latrocínio, uma vez que objetos pessoais haviam sido levados da residência. A Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística realizaram a perícia técnica no local. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que confirmou a morte violenta.
