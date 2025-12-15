Rubens foi assassinado com nove facadas, concentradas na região da nuca e do pescoço, durante um assalto ocorrido em 25 de junho de 2025. O crime teve como objetivo a subtração de relógios de luxo, carteira e aparelho celular. O corpo foi localizado dois dias depois, em 27 de junho, no interior da casa, que estava trancada e sem sinais de arrombamento.

Na manhã desta segunda-feira 15, a Polícia Civil, por meio da Deic de Araçatuba, deflagrou a Operação Brutus, que representa o avanço decisivo nas investigações do latrocínio que vitimou Rubens Antonio Guarnieri, de 68 anos, morto de forma brutal dentro da própria residência. Ele completaria 69 anos dez dias após o crime.

As investigações apontaram que um dos autores era conhecido da vítima e mantinha relação de confiança, pois já havia trabalhado em sua residência realizando serviços de manutenção periódica. O suspeito possuía, inclusive, uma chave do portão externo. Ciente de que Rubens havia retornado recentemente dos Estados Unidos com um relógio Rolex e enfrentava dívidas, decidiu trair a confiança da vítima e planejar o crime com um comparsa.

Na execução, os criminosos desligaram o disjuntor de energia da residência e anunciaram o assalto. Acreditando que a vítima não reagiria, foram surpreendidos pela resistência do idoso, que acabou sendo morto para que os bens fossem levados.

Durante a operação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão — oito em Araçatuba, um em Ferraz de Vasconcelos e um na capital paulista — além de duas prisões temporárias pelo crime de latrocínio. Um dos suspeitos foi preso no bairro Jardim Alvorada, em Araçatuba, enquanto o outro, que estava foragido, foi capturado em Ferraz de Vasconcelos.