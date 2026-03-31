Uma operação conjunta da Polícia Militar e de agentes do Detran flagrou diversas irregularidades em veículos de transporte escolar na manhã e no início da tarde desta terça-feira (31), em Araçatuba.

A fiscalização ocorreu em frente a unidades de ensino nos bairros Jardim Sumaré e Jardim Nova Iorque. Ao todo, 15 veículos foram abordados durante a ação, que resultou na emissão de 13 autos de infração e na remoção de um veículo ao pátio.

Entre os principais problemas identificados estão a ausência de autorização para o transporte escolar, falhas em equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança, além de pneus em condições inadequadas e alterações estruturais nos veículos, como a redução no número de bancos.