31 de março de 2026
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ARAÇATUBA

Fiscalização recolhe veículo escolar e emite 13 multas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação da PM e do Detran abordou 15 veículos em frente a escolas; fiscalização terminou com 13 autuações e um veículo recolhido
Ação da PM e do Detran abordou 15 veículos em frente a escolas; fiscalização terminou com 13 autuações e um veículo recolhido

Uma operação conjunta da Polícia Militar e de agentes do Detran flagrou diversas irregularidades em veículos de transporte escolar na manhã e no início da tarde desta terça-feira (31), em Araçatuba.

A fiscalização ocorreu em frente a unidades de ensino nos bairros Jardim Sumaré e Jardim Nova Iorque. Ao todo, 15 veículos foram abordados durante a ação, que resultou na emissão de 13 autos de infração e na remoção de um veículo ao pátio.

Entre os principais problemas identificados estão a ausência de autorização para o transporte escolar, falhas em equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança, além de pneus em condições inadequadas e alterações estruturais nos veículos, como a redução no número de bancos.

De acordo com as autoridades, a operação teve como objetivo garantir a segurança dos estudantes e assegurar que os veículos estejam dentro das normas exigidas pela legislação, evitando riscos no deslocamento diário dos alunos.

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