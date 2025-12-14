15 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
JARDIM ATLÂNTICO

Filho é preso após ameaçar a própria mãe em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Caso de violência doméstica foi registrado no Jardim Atlântico e envolvia descumprimento de medida protetiva
Caso de violência doméstica foi registrado no Jardim Atlântico e envolvia descumprimento de medida protetiva

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de sábado (12), no bairro Jardim Atlântico, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar, acionada após denúncia de ameaças dentro do ambiente familiar.

No endereço indicado, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido intimidada pelo próprio filho. Segundo o relato, já havia contra ele uma medida protetiva em vigor, expedida pela Justiça, justamente para impedir qualquer tipo de contato ou aproximação.

Diante da situação e da confirmação do descumprimento da ordem judicial, mãe e filho foram encaminhados ao Distrito Policial para o registro da ocorrência. Após os procedimentos legais, o homem permaneceu detido e à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários