Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de adulterar sinais identificadores de veículos, nesta desta sexta-feira (12), em Penápolis. A ocorrência teve início durante uma fiscalização de rotina realizada no Centro da cidade, no âmbito da Operação Mega Cavalo de Aço.
Os policiais abordaram uma motocicleta e, ao verificarem a documentação e os sinais de identificação, constataram inconsistências na placa. A consulta apontou que o emplacamento não pertencia ao veículo fiscalizado e que o número do chassi apresentava sinais de supressão.
Questionado, o condutor relatou ter comprado a motocicleta por meio de negociação informal. Diante das irregularidades, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial para as providências cabíveis.
Com o avanço das diligências, as equipes chegaram a um imóvel localizado no bairro Pevi II. No local, foram encontradas várias motocicletas com sinais identificadores adulterados ou removidos, algumas já desmontadas e outras prontas para venda, além de placas irregulares, ferramentas, equipamentos e materiais usados na modificação de veículos. Também foram apreendidos registros relacionados à comercialização.
Durante a ação, um automóvel com pendências administrativas também foi localizado. Todos os veículos e objetos foram recolhidos e passaram por perícia técnica. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
