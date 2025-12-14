Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de adulterar sinais identificadores de veículos, nesta desta sexta-feira (12), em Penápolis. A ocorrência teve início durante uma fiscalização de rotina realizada no Centro da cidade, no âmbito da Operação Mega Cavalo de Aço.

Os policiais abordaram uma motocicleta e, ao verificarem a documentação e os sinais de identificação, constataram inconsistências na placa. A consulta apontou que o emplacamento não pertencia ao veículo fiscalizado e que o número do chassi apresentava sinais de supressão.

Questionado, o condutor relatou ter comprado a motocicleta por meio de negociação informal. Diante das irregularidades, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial para as providências cabíveis.