Um dos pontos mais críticos foi registrado no início da avenida Pompeu de Toledo, na região do Parque Baguaçu, onde o nível da água subiu rapidamente, dificultando a passagem de veículos. A avenida João Arruda Brasil e diversas ruas da área central também apresentaram acúmulo de água, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

As fortes chuvas que atingem Araçatuba desde as primeiras horas da manhã deste sábado (13) provocaram alagamentos, dificuldades no trânsito e transtornos em diferentes regiões do município. Desde as 8h, a precipitação tem sido intensa e contínua, alcançando cerca de 60 milímetros, conforme indicadores registrados na zona rural.

Segundo o IPMet da Unesp de Bauru, a previsão para Araçatuba indica tempo instável neste sábado, domingo (14) e segunda-feira (15), com chuvas frequentes, céu encoberto e temperaturas variando entre 23°C e 30°C. Apesar disso, o volume registrado apenas neste sábado já foi três vezes maior do que o estimado inicialmente para todo o fim de semana.

Em nota, a Prefeitura de Araçatuba informou que, apesar da forte chuva, a Defesa Civil permanece de prontidão, mas não precisou ser acionada até o momento, já que não houve registro de ocorrências graves.

A Defesa Civil orienta que a população evite trafegar por áreas alagadas, não tente atravessar vias cobertas por água, mantenha distância de córregos e fique atenta às condições do trânsito durante períodos de chuva intensa. Em casos de emergência, os moradores devem procurar os canais oficiais do município.