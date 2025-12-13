As fortes chuvas registradas em Araçatuba desde a manhã deste sábado (13) levaram a Prefeitura a cancelar a edição do Festival Comida de Boteco e a apresentação do grupo Demônios da Garoa, que marcariam a programação no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado. A decisão foi tomada por questões de segurança diante do volume elevado de precipitação.

Inicialmente, a administração municipal chegou a estudar a antecipação do show para as 18h, aproveitando a previsão de um curto período de estiagem. No entanto, com a continuidade das chuvas e o agravamento das condições climáticas, a opção foi pelo cancelamento definitivo do evento.

O festival contaria com a participação de 12 bares e restaurantes da cidade, encerrando a programação com o show gratuito do tradicional grupo paulista, previsto para a noite.

Além disso, o Presépio Vivo, que seria apresentado na Praça Rui Barbosa, também foi cancelado. De acordo com dados registrados, o acumulado de chuva chegou a aproximadamente 60 milímetros desde as 8h, provocando pontos de alagamento, lentidão no trânsito e transtornos em diferentes regiões do município.