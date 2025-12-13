A forte chuva que atingiu Araçatuba desde a madrugada deste sábado (13) provocou alagamentos em ao menos 60 residências e levou a Prefeitura a mobilizar equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e diversas secretarias municipais. O ponto mais crítico foi registrado no bairro Jardim América, nas proximidades da Lagoa das Flores, que transbordou após o grande volume de água acumulado em poucas horas.
No local, uma bomba elétrica automatizada é utilizada para auxiliar no escoamento, porém o equipamento não conseguiu dar vazão suficiente diante da intensidade da chuva. Ao longo do dia, equipes municipais atuaram para reduzir os impactos do temporal e realizar o esvaziamento da lagoa.
Durante a tarde, seis pessoas precisaram ser resgatadas, entre elas duas idosas, uma pessoa com dificuldades de locomoção em razão de problemas respiratórios e três crianças. Cinco animais também foram retirados das áreas atingidas. Segundo a Prefeitura, as famílias afetadas receberão apoio do Fundo Social de Solidariedade.
De acordo com a Defesa Civil, a chuva registrada neste sábado foi considerada acima da média. A climatologia para dezembro na região é de 189,9 milímetros, e antes do temporal já haviam sido acumulados 98,8 milímetros. Somente a precipitação de hoje somou cerca de 85,8 milímetros, fazendo com que o acumulado do mês se aproxime do esperado para todo o período.
Secretários municipais estiveram no local acompanhando os trabalhos. A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação monitorou a situação, enquanto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos determinou o envio de uma retroescavadeira para auxiliar na limpeza e no escoamento da água.
Como noticiou a Folha da Região, em razão das chuvas, a Prefeitura também cancelou eventos programados para este sábado. O festival gastronômico Comida de Boteco, que aconteceria no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, e o show gratuito do grupo Demônios da Garoa não foram realizados. O Presépio Vivo, previsto para a noite na Praça Rui Barbosa dentro da programação do Natal Iluminado, também foi suspenso.
Segundo o IPMet da Unesp de Bauru, a previsão para Araçatuba indica tempo instável neste sábado, domingo (14) e segunda-feira (15), com chuvas frequentes, céu encoberto e temperaturas variando entre 23°C e 30°C. Apesar disso, o volume registrado apenas neste sábado já foi três vezes maior do que o estimado inicialmente para todo o fim de semana.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.