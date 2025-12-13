A forte chuva que atingiu Araçatuba desde a madrugada deste sábado (13) provocou alagamentos em ao menos 60 residências e levou a Prefeitura a mobilizar equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e diversas secretarias municipais. O ponto mais crítico foi registrado no bairro Jardim América, nas proximidades da Lagoa das Flores, que transbordou após o grande volume de água acumulado em poucas horas.

No local, uma bomba elétrica automatizada é utilizada para auxiliar no escoamento, porém o equipamento não conseguiu dar vazão suficiente diante da intensidade da chuva. Ao longo do dia, equipes municipais atuaram para reduzir os impactos do temporal e realizar o esvaziamento da lagoa.

Durante a tarde, seis pessoas precisaram ser resgatadas, entre elas duas idosas, uma pessoa com dificuldades de locomoção em razão de problemas respiratórios e três crianças. Cinco animais também foram retirados das áreas atingidas. Segundo a Prefeitura, as famílias afetadas receberão apoio do Fundo Social de Solidariedade.