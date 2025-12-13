A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou neste sábado (13) um aviso meteorológico indicando a possibilidade de chuvas volumosas e persistentes nos próximos dias. O cenário inclui pancadas fortes, raios e ventos intensos, com previsão de manutenção das instabilidades até terça-feira (16).

De acordo com o órgão, a partir de segunda-feira (15) uma frente fria avança pelo Sudeste, deslocando-se em direção ao Rio de Janeiro. Esse sistema contribui para a entrada de umidade vinda do oceano, favorecendo a ocorrência de chuvas contínuas, especialmente no leste paulista.

Para regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto a previsão, a Defesa Civil prevê acumulado médio.