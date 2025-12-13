14 de dezembro de 2025
CHUVAS FORTES

Defesa Civil alerta para período de chuvas intensas na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Instabilidade deve seguir até terça-feira e pode provocar altos volumes de precipitação em diversas regiões do estado
Instabilidade deve seguir até terça-feira e pode provocar altos volumes de precipitação em diversas regiões do estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou neste sábado (13) um aviso meteorológico indicando a possibilidade de chuvas volumosas e persistentes nos próximos dias. O cenário inclui pancadas fortes, raios e ventos intensos, com previsão de manutenção das instabilidades até terça-feira (16).

De acordo com o órgão, a partir de segunda-feira (15) uma frente fria avança pelo Sudeste, deslocando-se em direção ao Rio de Janeiro. Esse sistema contribui para a entrada de umidade vinda do oceano, favorecendo a ocorrência de chuvas contínuas, especialmente no leste paulista.

Para regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto a previsão, a Defesa Civil prevê acumulado médio.

A expectativa é de acumulados muito elevados nas regiões de Araraquara, Bauru, Campinas, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro e Sorocaba.

Já a Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, além das regiões de Barretos, Franca, Ribeirão Preto e da Região Metropolitana de São Paulo, devem registrar volumes altos de chuva.

A Defesa Civil reforça que essa frente fria não está relacionada ao ciclone extratropical que atingiu a Grande São Paulo na última quarta-feira (10).

