A chuva intensa que cai sobre Birigui neste sábado (13) já provoca uma série de transtornos em diferentes regiões do município. O grande volume de água acumulado em algumas vias tem dificultado o tráfego de veículos e a circulação de pedestres ao longo do dia.

Entre os trechos mais afetados está a Avenida João Cernach, no entroncamento com o Parque do Povo. Imagens registradas por motoristas mostram a avenida parcialmente tomada pela água, evidenciando a gravidade da situação. Um vídeo com os registros pode ser conferido ao final da reportagem.

Diante do cenário, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil foram mobilizadas desde da manhã de hoje para acompanhar as áreas mais vulneráveis, mapear novos pontos de alagamento e orientar a população, com foco na redução de riscos.