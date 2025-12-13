A chuva intensa que cai sobre Birigui neste sábado (13) já provoca uma série de transtornos em diferentes regiões do município. O grande volume de água acumulado em algumas vias tem dificultado o tráfego de veículos e a circulação de pedestres ao longo do dia.
Entre os trechos mais afetados está a Avenida João Cernach, no entroncamento com o Parque do Povo. Imagens registradas por motoristas mostram a avenida parcialmente tomada pela água, evidenciando a gravidade da situação. Um vídeo com os registros pode ser conferido ao final da reportagem.
Diante do cenário, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil foram mobilizadas desde da manhã de hoje para acompanhar as áreas mais vulneráveis, mapear novos pontos de alagamento e orientar a população, com foco na redução de riscos.
Outras regiões também apresentaram problemas, como a Avenida Antônio da Silva Nunes, no bairro São Conrado, além da Avenida Euclides Miragaia, ruas Francisco Galindo de Castro, Ribeiro de Barros e Bandeirantes, onde houve relatos de alagamentos.
De acordo com o IPMET da Unesp de Bauru, a previsão inicial para este sábado era de 21 milímetros de chuva. No entanto, medições feitas por produtores rurais indicam volumes entre 60 e 70 milímetros em alguns pontos, o que representa um aumento superior a 200% em relação ao esperado.
Ainda segundo a última atualização do IPMET, divulgada às 14h, o tempo deve permanecer chuvoso durante a noite deste sábado, porém com menor intensidade. Para domingo (14) e segunda-feira (15), a previsão é de chuva mais moderada, com volumes estimados em 13 milímetros e 25 milímetros, respectivamente.
