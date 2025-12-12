Manoel Francisco Dionísio morreu no inicio da tarde desta sexta-feira (12), aos 77 anos. Empresário conhecido por sua atuação à frente da tradicional concessionária J. Dionísio, que durante décadas ocupou posição de destaque no comércio automotivo de Araçatuba, ele estava internado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e não resistiu ao agravamento do quadro.

O velório será realizado neste sábado (13), a partir das 7h, com término previsto para as 14h. A família optou pela cremação, que será realizada posteriormente pela Cardassi.

A trajetória da família Dionísio está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico local. A concessionária foi fundada em 1945 pelo português José Dionísio, inicialmente na rua Olavo Bilac e, posteriormente, fixada na avenida Joaquim Pompeu de Toledo. Ao longo de quase 80 anos de atividades, a J. Dionísio gerou milhares de empregos e consolidou seu nome no mercado regional.