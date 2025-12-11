A Prefeitura de Araçatuba realiza, nesta sexta-feira (12), o pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário e do vale-alimentação aos servidores municipais. A medida coloca cerca de R$ 18,9 milhões em circulação no comércio local justamente no dia de abertura oficial das celebrações natalinas.

No total, 5.412 servidores receberão R$ 14,9 milhões referentes ao abono de fim de ano, cujo prazo legal para quitação se estende até 20 de dezembro. Outros 3.802 funcionários terão creditados R$ 4,050 milhões referentes ao vale-alimentação.

O pagamento coincide com o início do horário especial do comércio definido pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Araçatuba) e com atrações como a inauguração da iluminação natalina na Praça Rui Barbosa e no Calçadão, além da Parada de Natal promovida pelo Atamor.