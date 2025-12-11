A Prefeitura de Araçatuba realiza, nesta sexta-feira (12), o pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário e do vale-alimentação aos servidores municipais. A medida coloca cerca de R$ 18,9 milhões em circulação no comércio local justamente no dia de abertura oficial das celebrações natalinas.
No total, 5.412 servidores receberão R$ 14,9 milhões referentes ao abono de fim de ano, cujo prazo legal para quitação se estende até 20 de dezembro. Outros 3.802 funcionários terão creditados R$ 4,050 milhões referentes ao vale-alimentação.
O pagamento coincide com o início do horário especial do comércio definido pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Araçatuba) e com atrações como a inauguração da iluminação natalina na Praça Rui Barbosa e no Calçadão, além da Parada de Natal promovida pelo Atamor.
O prefeito Lucas Zanatta afirma que a antecipação demonstra "o compromisso da administração com os servidores e, ao mesmo tempo, impulsiona o comércio da cidade."
“Dezembro é um mês especial para as famílias. Antecipar o 13º em uma semana é uma forma de auxiliar os servidores a se organizarem para as festas de fim de ano. Esse recurso também fortalece o mercado local em um período estratégico”, destacou.
A secretária da Fazenda, Cláudia Sato, ressalta que o adiantamento só é possível devido ao equilíbrio financeiro mantido ao longo do ano. “Planejamos o fluxo de caixa para cumprir todas as obrigações sem comprometer os serviços públicos. A antecipação do 13º e do vale-alimentação demonstra responsabilidade fiscal e respeito ao servidor”, afirmou.
