13 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Caminhão de chope atinge antiga fonte luminosa em Birigui e foge

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Estrutura da antiga fonte luminosa na Avenida Pedro de Toledo ficou danificada após colisão de caminhão de entrega de chope
Estrutura da antiga fonte luminosa na Avenida Pedro de Toledo ficou danificada após colisão de caminhão de entrega de chope

Um caminhão utilizado para a entrega de chope em Birigui se envolveu em um acidente na tarde desta sexta-feira, ao colidir contra a antiga fonte luminosa localizada na Avenida Pedro de Toledo, na região central da cidade. O choque ocorreu por volta das 12h16 e causou danos significativos à estrutura e ao veículo, mas não houve feridos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o caminhão seguia pela Rua Antônio Simões em direção ao Centro. Apesar das placas que alertam sobre a altura máxima permitida, o motorista teria ignorado a sinalização e avançado, atingindo a estrutura da antiga fonte.

Testemunhas relataram que, após o impacto, o condutor manobrou o veículo, permaneceu alguns minutos no local e, em seguida, deixou a área. Segundo elas, nem a Guarda Civil Municipal nem a Polícia Militar foram acionadas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do motorista ou sobre eventuais medidas que poderão ser tomadas pelas autoridades.

