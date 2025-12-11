Um caminhão utilizado para a entrega de chope em Birigui se envolveu em um acidente na tarde desta sexta-feira, ao colidir contra a antiga fonte luminosa localizada na Avenida Pedro de Toledo, na região central da cidade. O choque ocorreu por volta das 12h16 e causou danos significativos à estrutura e ao veículo, mas não houve feridos.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o caminhão seguia pela Rua Antônio Simões em direção ao Centro. Apesar das placas que alertam sobre a altura máxima permitida, o motorista teria ignorado a sinalização e avançado, atingindo a estrutura da antiga fonte.

Testemunhas relataram que, após o impacto, o condutor manobrou o veículo, permaneceu alguns minutos no local e, em seguida, deixou a área. Segundo elas, nem a Guarda Civil Municipal nem a Polícia Militar foram acionadas.