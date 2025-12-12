A concessionária Via Rondon programou para esta sexta-feira (12) e sábado (13) uma série de intervenções de manutenção no pavimento da rodovia Marechal Rondon (SP-300), com bloqueios temporários em trechos que passam por Araçatuba e Birigui.

As atividades fazem parte do plano permanente de conservação da via, segundo a empresa, para assegurar melhores condições de circulação aos motoristas.

Nesta sexta, a interdição ocorre na alça de acesso do km 531+780, na pista Oeste, sentido interior, das 9h às 15h. Durante o período de obras, os condutores devem seguir pela rodovia até o km 533, onde estará disponível a próxima opção de saída.