A concessionária Via Rondon programou para esta sexta-feira (12) e sábado (13) uma série de intervenções de manutenção no pavimento da rodovia Marechal Rondon (SP-300), com bloqueios temporários em trechos que passam por Araçatuba e Birigui.
As atividades fazem parte do plano permanente de conservação da via, segundo a empresa, para assegurar melhores condições de circulação aos motoristas.
Nesta sexta, a interdição ocorre na alça de acesso do km 531+780, na pista Oeste, sentido interior, das 9h às 15h. Durante o período de obras, os condutores devem seguir pela rodovia até o km 533, onde estará disponível a próxima opção de saída.
No sábado (13), os bloqueios atingem as alças do dispositivo localizado no km 519+700, nos dois sentidos, capital e interior. Os trabalhos também estão previstos para acontecer entre 9h e 15h.
Para quem deixa Birigui pela rua Euclides Miragaia com destino à capital, a orientação é seguir pelo pontilhão até o retorno próximo ao encontro com a rodovia SP-461 (Gabriel Melhado). Depois, basta retornar e acessar a primeira alça que leva à SP-300 no sentido Penápolis.
Já os motoristas que seguem em direção a Araçatuba devem continuar pela Euclides Miragaia até a avenida Nove de Julho, onde será possível fazer o retorno e, em seguida, acessar a primeira alça disponível rumo à Marechal Rondon.
Em nota, a concessionária recomenda atenção redobrada à sinalização instalada nas áreas de intervenção e afirma que os bloqueios foram planejados para reduzir ao máximo os impactos no trânsito.
