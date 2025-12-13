Uma ação da Polícia Militar Ambiental resultou na prisão de foragidos da Justiça, apreensão de armas de fogo e materiais ligados ao tráfico de drogas em uma propriedade rural de Guaiçara, região de Araçatuba. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (12), durante a Operação Impacto, em um sítio localizado às margens do rio Campestre.

De acordo com a corporação, equipes do GEPAAR (Grupo Especial de Patrulhamento Ambiental em Áreas de Risco) receberam informações indicando que o local seria utilizado para o recebimento de uma carga de entorpecentes. Ainda segundo as denúncias, três indivíduos procurados pela Justiça estariam escondidos na propriedade e fariam uso de armamento e equipamentos de monitoramento para evitar a aproximação policial.

O sítio já era conhecido nos meios policiais como ponto estratégico para armazenamento e distribuição de drogas. Em ações anteriores, o proprietário do local havia sido preso em flagrante com cerca de 100 quilos de entorpecentes enterrados em área de preservação permanente.