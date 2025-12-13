Uma ação da Polícia Militar Ambiental resultou na prisão de foragidos da Justiça, apreensão de armas de fogo e materiais ligados ao tráfico de drogas em uma propriedade rural de Guaiçara, região de Araçatuba. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (12), durante a Operação Impacto, em um sítio localizado às margens do rio Campestre.
De acordo com a corporação, equipes do GEPAAR (Grupo Especial de Patrulhamento Ambiental em Áreas de Risco) receberam informações indicando que o local seria utilizado para o recebimento de uma carga de entorpecentes. Ainda segundo as denúncias, três indivíduos procurados pela Justiça estariam escondidos na propriedade e fariam uso de armamento e equipamentos de monitoramento para evitar a aproximação policial.
O sítio já era conhecido nos meios policiais como ponto estratégico para armazenamento e distribuição de drogas. Em ações anteriores, o proprietário do local havia sido preso em flagrante com cerca de 100 quilos de entorpecentes enterrados em área de preservação permanente.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um homem armado em posição estratégica de vigilância próximo ao rio. Ele foi abordado e identificado, procurado pela Justiça pelo crime de roubo. Com ele, foi apreendida uma espingarda calibre 28 municiada.
Em depoimento inicial, o suspeito afirmou que sua função era avisar os demais integrantes sobre qualquer movimentação policial. Com base nas informações, as equipes montaram cerco ao imóvel principal, enquanto outras viaturas bloquearam possíveis rotas de fuga da propriedade.
Na residência, os policiais localizaram outros quatro homens. Entre eles, um foragido da Justiça por furto e que portava um revólver calibre .32 municiado e outro procurado por mandado de prisão civil. Outros dois suspeitos foram detidos no local por associação criminosa.
Durante a vistoria no imóvel e na área rural, os policiais apreenderam 20 gramas de maconha, um drone, binóculo, faca e um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas, além de equipamentos usados para comunicação e vigilância.
Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à autoridade policial para as providências legais.
