Durante patrulhamento na tarde de quinta-feira (11), no Centro de Avanhandava, policiais militares abordaram um homem que demonstrava comportamento suspeito. Após consulta pelo sistema de rádio, a equipe confirmou que ele estava com mandado de prisão em aberto.

Ao ser questionado, o suspeito admitiu manter uma arma de fogo em sua residência. A PM seguiu até o endereço informado e localizou um revólver calibre .38, oxidado e carregado com seis munições intactas.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Avanhandava e permaneceu detido.