13 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
POLÍCIA

Procurado é preso e arma de fogo apreendida em Avanhandava

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Polícia Militar encontrou revólver calibre .38, após indicação do suspeito
Polícia Militar encontrou revólver calibre .38, após indicação do suspeito

Durante patrulhamento na tarde de quinta-feira (11), no Centro de Avanhandava, policiais militares abordaram um homem que demonstrava comportamento suspeito. Após consulta pelo sistema de rádio, a equipe confirmou que ele estava com mandado de prisão em aberto.

Ao ser questionado, o suspeito admitiu manter uma arma de fogo em sua residência. A PM seguiu até o endereço informado e localizou um revólver calibre .38, oxidado e carregado com seis munições intactas.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Avanhandava e permaneceu detido.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários