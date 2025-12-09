Birigui inicia dezembro com uma oportunidade que promete transformar trajetórias profissionais. O Fundo Social de Solidariedade abriu inscrições para uma nova rodada de cursos gratuitos de capacitação, com formações que começam já em janeiro de 2026. A iniciativa, realizada em parceria com o Fundo Social do Governo do Estado, mira ampliar a empregabilidade e fortalecer a autonomia financeira da população.
Novas chances para quem quer ingressar no mercado
Os cursos disponíveis abrangem áreas de alta demanda no município e na região, incluindo pedreiro, assentador de piso e azulejo, manicure e pedicure, além de cuidador de idosos — todos voltados para homens e mulheres com idade mínima de 18 anos.
Também serão ofertadas turmas de informática, com inscrições abertas para candidatos a partir de 16 anos, ampliando o acesso à qualificação tecnológica, hoje indispensável no mercado de trabalho.
Como se inscrever
Para garantir a vaga, os interessados devem comparecer presencialmente ao Fundo Social de Birigui, localizado na Rua Santa Teresa, 365, Vila Troncoso, portando documentos pessoais e comprovante de residência. As inscrições seguem durante todo o mês de dezembro.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3643-1231.
