Birigui inicia dezembro com uma oportunidade que promete transformar trajetórias profissionais. O Fundo Social de Solidariedade abriu inscrições para uma nova rodada de cursos gratuitos de capacitação, com formações que começam já em janeiro de 2026. A iniciativa, realizada em parceria com o Fundo Social do Governo do Estado, mira ampliar a empregabilidade e fortalecer a autonomia financeira da população.

Novas chances para quem quer ingressar no mercado

Os cursos disponíveis abrangem áreas de alta demanda no município e na região, incluindo pedreiro, assentador de piso e azulejo, manicure e pedicure, além de cuidador de idosos — todos voltados para homens e mulheres com idade mínima de 18 anos.

Também serão ofertadas turmas de informática, com inscrições abertas para candidatos a partir de 16 anos, ampliando o acesso à qualificação tecnológica, hoje indispensável no mercado de trabalho.

Como se inscrever