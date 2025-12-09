Uma discussão motivada por ciúmes terminou em violência nesta segunda-feira (8), no bairro Vista Verde, em Araçatuba.
Segundo testemunhas que acionaram a Polícia Militar, a briga escalou rapidamente e a vítima acabou atingida na cabeça com um pedaço de madeira. O impacto causou um grave traumatismo craniano, levando à necessidade de intubação devido ao estado crítico.
Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no ponto do ocorrido, e a análise de imagens obtidas pelos investigadores ajudou a confirmar a identidade do agressor.
Horas depois, no período da tarde, o suspeito foi localizado no Parque Industrial II após denúncias. Ele foi abordado por policiais militares, conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.