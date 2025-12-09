A região de Araçatuba está na rota de um período de instabilidade severa previsto para atingir grande parte do Estado de São Paulo entre esta terça-feira (9) e quinta-feira (11). A Defesa Civil estadual emitiu um alerta após a formação de um ciclone extratropical no Sul do país, capaz de provocar chuva volumosa, ventos muito fortes e risco de descargas elétricas e granizo.
Embora outras áreas do estado possam registrar acumulados ainda mais elevados, a região de Araçatuba foi classificada com nível médio de chuva, o que já é suficiente para gerar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e transtornos à mobilidade urbana, especialmente em áreas mais suscetíveis.
Na terça-feira (9), a previsão indica pancadas de chuva intensas, com potencial para elevar o risco de ocorrências. Já na quarta-feira (10), o destaque passa a ser o vento: as rajadas podem se intensificar em todo o estado, com picos acima de 90 km/h principalmente na faixa leste, mas com reflexos também no interior. Ventos dessa magnitude aumentam a possibilidade de queda de árvores, danos em estruturas frágeis e interrupções no fornecimento de energia.
A partir de quinta-feira (11), o sistema começa a perder força e se afastar, reduzindo o risco de temporais. Mesmo assim, ainda podem ocorrer rajadas isoladas em algumas regiões.
Regiões com maiores acumulados de chuva
- Muito alto: Serra da Mantiqueira;
- Alto: Vale do Ribeira; Itapeva; Campinas; Sorocaba; Litoral Norte; Baixada Santista; São José dos Campos; Presidente Prudente; Marília; Bauru; Araraquara; RMSP;
- Médio: São José do Rio Preto; Araçatuba; Franca; Barretos; Ribeirão Preto
Gabinete de crise ativado
Para reforçar o monitoramento e agilizar respostas a possíveis ocorrências, a Defesa Civil ativará, a partir das 8h desta terça-feira (9), o gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O grupo reúne representantes de concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros, DER, Fundo Social, SABESP, ARTESP e ARSESP.
Orientações à população
A Defesa Civil reforça cuidados fundamentais durante o período crítico:
- Evitar áreas arborizadas durante ventos fortes;
- Recolher objetos soltos que possam ser arremessados;
- Não atravessar regiões alagadas;
- Ficar atento a sinais de deslizamento, como rachaduras e água barrenta descendo encostas.
Em caso de emergência, os contatos são: Defesa Civil – 199 e Corpo de Bombeiros – 193.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.