09 de dezembro de 2025
ALERTA

Tempestade ameaça região de Araçatuba com ventos de 90 km/h

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Previsão de chuva forte com ventos e raios para os próximos dias na região
Previsão de chuva forte com ventos e raios para os próximos dias na região

A região de Araçatuba está na rota de um período de instabilidade severa previsto para atingir grande parte do Estado de São Paulo entre esta terça-feira (9) e quinta-feira (11). A Defesa Civil estadual emitiu um alerta após a formação de um ciclone extratropical no Sul do país, capaz de provocar chuva volumosa, ventos muito fortes e risco de descargas elétricas e granizo.

Embora outras áreas do estado possam registrar acumulados ainda mais elevados, a região de Araçatuba foi classificada com nível médio de chuva, o que já é suficiente para gerar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e transtornos à mobilidade urbana, especialmente em áreas mais suscetíveis.

Na terça-feira (9), a previsão indica pancadas de chuva intensas, com potencial para elevar o risco de ocorrências. Já na quarta-feira (10), o destaque passa a ser o vento: as rajadas podem se intensificar em todo o estado, com picos acima de 90 km/h principalmente na faixa leste, mas com reflexos também no interior. Ventos dessa magnitude aumentam a possibilidade de queda de árvores, danos em estruturas frágeis e interrupções no fornecimento de energia.

A partir de quinta-feira (11), o sistema começa a perder força e se afastar, reduzindo o risco de temporais. Mesmo assim, ainda podem ocorrer rajadas isoladas em algumas regiões.

Regiões com maiores acumulados de chuva

  • Muito alto: Serra da Mantiqueira;
  • Alto: Vale do Ribeira; Itapeva; Campinas; Sorocaba; Litoral Norte; Baixada Santista; São José dos Campos; Presidente Prudente; Marília; Bauru; Araraquara; RMSP;
  • Médio: São José do Rio Preto; Araçatuba; Franca; Barretos; Ribeirão Preto

Gabinete de crise ativado

Para reforçar o monitoramento e agilizar respostas a possíveis ocorrências, a Defesa Civil ativará, a partir das 8h desta terça-feira (9), o gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O grupo reúne representantes de concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros, DER, Fundo Social, SABESP, ARTESP e ARSESP.

Orientações à população

A Defesa Civil reforça cuidados fundamentais durante o período crítico:

  • Evitar áreas arborizadas durante ventos fortes;
  • Recolher objetos soltos que possam ser arremessados;
  • Não atravessar regiões alagadas;
  • Ficar atento a sinais de deslizamento, como rachaduras e água barrenta descendo encostas.

Em caso de emergência, os contatos são: Defesa Civil – 199 e Corpo de Bombeiros – 193.

