A região de Araçatuba está na rota de um período de instabilidade severa previsto para atingir grande parte do Estado de São Paulo entre esta terça-feira (9) e quinta-feira (11). A Defesa Civil estadual emitiu um alerta após a formação de um ciclone extratropical no Sul do país, capaz de provocar chuva volumosa, ventos muito fortes e risco de descargas elétricas e granizo.

Embora outras áreas do estado possam registrar acumulados ainda mais elevados, a região de Araçatuba foi classificada com nível médio de chuva, o que já é suficiente para gerar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e transtornos à mobilidade urbana, especialmente em áreas mais suscetíveis.

Na terça-feira (9), a previsão indica pancadas de chuva intensas, com potencial para elevar o risco de ocorrências. Já na quarta-feira (10), o destaque passa a ser o vento: as rajadas podem se intensificar em todo o estado, com picos acima de 90 km/h principalmente na faixa leste, mas com reflexos também no interior. Ventos dessa magnitude aumentam a possibilidade de queda de árvores, danos em estruturas frágeis e interrupções no fornecimento de energia.