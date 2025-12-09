O Projeto de Lei 200/2025, que previa repasses mensais de até R$ 500 mil para garantir a continuidade do transporte coletivo de Araçatuba, foi rejeitado em sessão que avançou pela madrugada desta terça-feira, 9.
A discussão começou às 23h58 e encerrou pouco depois de 1h05, após mais de uma hora de discursos inflamados, pedidos de tempo, verificação de votação e ataques diretos ao histórico da empresa Transportes Urbanos Araçatuba (TUA).
A proposta rejeitada previa o que seria o menor valor de subvenção pública para transporte em relação a outras cidades de porte médio:
- Presidente Prudente: cerca de R$ 1,5 milhão e quinhentos/mês
- Lins: aproximadamente R$ 990 mil/mês
- São José do Rio Preto: acima de R$ 10 milhões/mês
- Bauru: R$ 4 milhões/mês
A Prefeitura teria informado que duas empresas manifestaram interesse em assumir o serviço, mas cobrariam R$ 1 milhão mensais ou mais para operar. Ainda assim, vereadores da maioria rejeitaram o valor proposto.
As falas que marcaram a madrugada
Sol do Autismo (PL):
“O povo tá sofrendo. Meu voto é não.”
Em um dos discursos mais fortes da noite, Sol declarou que seu voto se baseia no que vê diariamente: “Eu não confio na TUA. Nada mudou. Minha tia caiu do ônibus semana passada e está machucada. O povo sofre todos os dias. Não vou dar mais dinheiro sem mudança real.” “Quer mais verba? Primeiro entreguem ônibus novos e um serviço digno.”
Damião Brito (Rede):
“É lata velha! 50 anos enganando Araçatuba.”
Damião fez o ataque mais direto à empresa e ao projeto: “Senhora presidente, é uma pouca vergonha. Há 50 anos essa empresa está aqui fazendo o povo de bobo. Cadê audiência pública? Cadê ouvir quem usa o ônibus?” Ele recordou que o prefeito, quando vereador, era crítico feroz da TUA: “O prefeito metia o pau na empresa. Aí virou prefeito e mudou tudo em 60 dias.”
Damião criticou também o aumento automático previsto no PL: “Isso é pegadinha do malandro! Se hoje não melhora, imagina com reajuste automático por três anos.” E encerrou jogando luz sobre o risco que a rejeição pode trazer:
“Se o transporte parar, a culpa não é nossa. O prefeito sabia do problema.”
Gilberto Batata Mantovani (PSD):
“Sem prestação de contas, é impossível votar.”
Batata se manteve firme: “Não sou contra subvenção. Mas não posso votar sem prestação de contas. Por três anos a empresa ficaria confortável, sem pressão por melhorias. Isso não é razoável.”
Luis Boatto (Solidariedade):
“É um desrespeito com Araçatuba.”
Boatto criticou a precariedade do sistema e a falta de concorrência: “Não apresentou documentos, retirou linhas na pandemia e não voltou. Frota sucateada. Nenhuma empresa quer operar aqui. É desrespeito com a população.”
Denilson Pichitelli (Republicanos):
“Três anos é demais.”
Pichitelli afirmou que votaria a favor se o projeto fosse anual:
“Um ano dava para discutir. Três anos? Aí desanda. Depois estamos aqui reclamando no microfone.”
Ícaro Morales (Cidadania):
“O problema é do Executivo.”
Ícaro reconheceu as falhas da TUA, mas disse que o valor não resolveria o problema estrutural: “O problema não é só com a TUA, mas esse valor não garante qualidade. Esse problema é do prefeito. Ele tem que trazer solução, não empurrar para Câmara.” “Voto contra esperando que o Executivo assuma o comando dessa crise.”
Os defensores do projeto e a visão do ‘mal menor’
Rodrigo Atayde (PRTB):
“Voto pelo mal menor.”
Atayde disse ter estudado o contrato e buscado alternativas:
“O sistema é irracional, mal planejado. Mas se não votarmos, o colapso pode ser imediato. É o mal menor.”
Pugina (PL): fez discurso centrado na responsabilidade social e afirmou que não votaria motivado por indignação — insinuando que outros parlamentares estavam agindo no calor da revolta: “Eu não voto por revolta. Voto pensando em quem depende do transporte amanhã cedo para trabalhar.” Reconheceu falhas no contrato e no serviço, mas ponderou sobre o impacto da rejeição: “Não posso ignorar que rejeitar pode atingir diretamente quem mais precisa. Meu voto é por essas pessoas.”
Fernando Fabris (PL), Arlindo Araújo (PSD), Carlinhos do Terceiro (Republicanos) e Hideto Honda (PSD) acompanharam o voto favorável ao projeto.
Resultado final
Votaram contra:
- Damião Brito (Rede)
- Sol do Autismo (PL)
- Denilson Pichitelli (Republicanos)
- Gilberto Batata Mantovani (PSD)
- João Moreira (PP)
- Luis Boatto (Solidariedade)
- Dr. Luciano Perdigão (PSD)
- Ícaro Morales (Cidadania)
Votaram a favor:
- João Pedro Pugina (PL)
- Fernando Fabris (PL)
- Arlindo Araújo (PSD)
- Carlinhos do Terceiro (Republicanos)
- Hideto Honda (PSD)
- Rodrigo Atayde (PRTB)
Colapso possível em janeiro de 2026
Com a rejeição do repasse e sem outra empresa disposta a operar por menos de R$ 1 milhão mensais, Araçatuba corre risco de ficar sem transporte público no início de 2026.
