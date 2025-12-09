O Projeto de Lei 200/2025, que previa repasses mensais de até R$ 500 mil para garantir a continuidade do transporte coletivo de Araçatuba, foi rejeitado em sessão que avançou pela madrugada desta terça-feira, 9.

A discussão começou às 23h58 e encerrou pouco depois de 1h05, após mais de uma hora de discursos inflamados, pedidos de tempo, verificação de votação e ataques diretos ao histórico da empresa Transportes Urbanos Araçatuba (TUA).

A proposta rejeitada previa o que seria o menor valor de subvenção pública para transporte em relação a outras cidades de porte médio: