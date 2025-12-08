A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou o edital do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, com 200 vagas e salário inicial de R$ 21.177,10. As inscrições podem ser feitas de 3 de dezembro de 2025 a 9 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). A taxa é de R$ 170. As provas objetivas estão previstas para ocorrer em 28 de fevereiro e 1º de março de 2026, distribuídas em três etapas:

O certame busca reforçar o quadro de profissionais responsáveis pela arrecadação tributária, fiscalização e combate à sonegação no Estado. As vagas estão distribuídas entre duas áreas de atuação: Gestão Tributária (150 vagas) e Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC (50 vagas), ambas com reserva para candidatos com deficiência.

Um dos destaques do edital é a descentralização das provas, que serão realizadas em 16 cidades paulistas, incluindo municípios importantes da nossa região, como Araçatuba e São José do Rio Preto, o que facilita o acesso dos candidatos locais e reduz custos de deslocamento.