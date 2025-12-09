A Justiça Eleitoral de São Paulo recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) contra cinco envolvidos em um suposto amplo esquema que, segundo as investigações, combinava compra de votos, disseminação de fake news e articulações com integrantes do PCC durante as eleições de 2024 em Araçatuba.

O caso, revelado em decisão da 2ª Zona Eleitoral da Capital, transforma em réus duas figuras públicas, Filipe Augusto Fornari Montanholi e Patrick Cesar da Silva Brito (hacker), além de outras três pessoas, identificadas com as iniciais M.M.S.J., R.A.S. e G.C.O.C.

A denúncia reúne elementos colhidos em investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, integrando material da chamada “Operação Ligações Perigosas”. O inquérito identificou três núcleos articulados: compra de votos com distribuição de cestas básicas e dinheiro; produção e divulgação de conteúdos falsos para atacar adversários; e negociação com lideranças do PCC para apoio eleitoral em troca de fretamento de ônibus para familiares de presos.

Compra de votos e associação criminosa