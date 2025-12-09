A Polícia Federal prendeu mais dois investigados ligados ao esquema de tráfico aéreo de drogas desarticulado pela Operação Red Flag, que atua na região de Araçatuba. Entre os detidos está um morador de Birigui, preso nesta sexta-feira (5), durante cumprimento de mandado judicial. No mesmo dia, outra prisão foi realizada em Toledo (PR), onde os agentes também cumpriram busca e apreensão.

Os dois homens foram encaminhados a unidades prisionais de suas regiões e permanecem à disposição da Justiça Estadual.

Operação expande ações em quatro estados

Deflagrada em 23 de outubro, a Operação Red Flag já cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e oito ordens de prisão nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A investigação, em andamento há cerca de um ano, identificou que aeronaves preparadas em hangares de Birigui eram utilizadas para transportar cocaína para várias regiões do país.

Segundo a PF, o grupo criminoso operava com uma estrutura dividida entre logística aérea, apoio terrestre, ocultação de patrimônio e movimentações financeiras que superam R$ 160 milhões.

Material apreendido segue sob análise