O aniversário de 114 anos de Birigui levou uma multidão ao Parque do Povo na noite de domingo (7). Mais de sete mil pessoas acompanharam o desfile comemorativo que transformou a avenida em um grande palco de música, emoção e celebração da identidade local.
A estimativa de público foi calculada pela Secretaria de Segurança Pública, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, que atuaram na organização e na segurança de todo o evento.
Escolas e projetos municipais dão brilho ao desfile
Alunos de 18 escolas municipais participaram, apresentando trechos de projetos pedagógicos desenvolvidos ao longo de 2025, além dos primeiros resultados da retomada do projeto Fanfarra nas Escolas, reimplantado no segundo semestre do ano. As crianças levaram cor, música e criatividade, arrancando aplausos calorosos da plateia.
No palco de autoridades, a prefeita Samanta Borini celebrou o marco histórico e ressaltou a responsabilidade de ser a primeira mulher a governar uma cidade com mais de 122 mil habitantes. Ela também destacou que toda a estrutura da festa foi viabilizada sem custos aos cofres municipais.
A prefeita e o vice-prefeito Marcelo Parizati foram homenageados pela Fanfarra Anjos da Guarda, projeto da GCM com a EM Dr. Gama. Um adolescente participante do grupo entregou uma camiseta simbólica aos gestores, em agradecimento ao apoio.
Emoção, música e personagens encantam o público
A noite contou com a presença especial da Facmol – Fanfarra Celda Mello, de Pereira Barreto, que emocionou o público com um espetáculo de sopro e percussão.
A Parada Mágica de Natal também encantou crianças e adultos. Personagens natalinos desfilaram distribuindo alegria, fotos e abraços, graças à cortesia do idealizador do projeto, Fabrício Roldi.
Forças de segurança e instituições completam o desfile
Diversas instituições participaram da celebração, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, Baep, Polícia Rodoviária, GCM, secretarias municipais, Apae, clubes, escolas e associações esportivas e sociais - todas recebidas com aplausos.
Show encerra a noite festiva
Após o desfile, o palco do Domingo é Dia de Feira – Especial de Aniversário recebeu a dupla Rodrigues Viola e Henrique, que presenteou o público com grandes clássicos do sertanejo raiz.
Para garantir acesso a todos, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana disponibilizou transporte gratuito durante o evento.
