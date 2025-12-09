O aniversário de 114 anos de Birigui levou uma multidão ao Parque do Povo na noite de domingo (7). Mais de sete mil pessoas acompanharam o desfile comemorativo que transformou a avenida em um grande palco de música, emoção e celebração da identidade local.

A estimativa de público foi calculada pela Secretaria de Segurança Pública, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, que atuaram na organização e na segurança de todo o evento.

Escolas e projetos municipais dão brilho ao desfile

Alunos de 18 escolas municipais participaram, apresentando trechos de projetos pedagógicos desenvolvidos ao longo de 2025, além dos primeiros resultados da retomada do projeto Fanfarra nas Escolas, reimplantado no segundo semestre do ano. As crianças levaram cor, música e criatividade, arrancando aplausos calorosos da plateia.