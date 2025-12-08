O Estado de São Paulo passou a contar com oito novas Estâncias Turísticas após a aprovação unânime, pela Assembleia Legislativa (Alesp), de dois projetos de lei que ampliam a classificação dos municípios vocacionados ao turismo. O projeto, enviado pelo Governo paulista, eleva de 70 para 78 o total de cidades incluídas nessa categoria. A sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é aguardada para os próximos dias.
Entre as cidades contempladas está Buritama, localizada na região de Araçatuba. Também foram promovidos Tatuí, Jaú, Botucatu, Guararema, Sertãozinho, Apiaí e Barra do Turvo, todas avaliadas e aprovadas após cumprirem os critérios estabelecidos no ranqueamento encerrado em 2024.
A expansão só foi viabilizada pelo Executivo, aprovado em plenário na quarta-feira (3). A medida amplia a quantidade de municípios aptos a receber repasses do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos (Fumtur). Antes, o limite era de 70 Estâncias Turísticas e 140 Municípios de Interesse Turístico (MITs). Com a nova legislação, esses tetos passam a ser de 80 estâncias e 165 MITs.
Os critérios de avaliação consideram infraestrutura, governança, atrativos turísticos, qualidade dos serviços, eventos locais, equipamentos culturais e capacidade de gestão das cidades. A lista completa dos municípios classificados está disponível no portal da Alesp.
Com as mudanças, São Paulo passa a contar com 78 Estâncias Turísticas e 136 Municípios de Interesse Turístico aptos a receber recursos imediatamente. Já os 70 novos MITs oficializados em agosto terão acesso aos repasses apenas após o próximo ranqueamento, previsto para 2027.
Buritama conquistou o título impulsionada por seu forte potencial às margens do rio Tietê. A cidade tem como principal cartão-postal a Prainha Municipal, que atrai moradores e turistas ao longo de todo o ano. Os ranchos instalados na orla, bastante frequentados nos finais de semana, movimentam a economia local e oferecem opções de lazer para quem busca descanso ou atividades ao ar livre. O município também é ponto tradicional para pescadores, que utilizam o rio como fonte de sustento e recreação. Outro destaque é o barco Odisseia, que realiza passeios náuticos e se tornou uma das experiências mais procuradas por visitantes.
