A madrugada deste sábado (6) foi marcada por uma tragédia que abalou Andradina. Fernanda de Oliveira Andrade, de 25 anos, foi encontrada gravemente ferida em sua casa, na rua Passeio B, Cohab Dehira, no Jardim Europa. A jovem foi atacada com cerca de 30 golpes de faca, segundo informações da polícia.

A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de lesão corporal. Ao entrar no imóvel, os policiais encontraram Fernanda caída nos fundos da residência. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada à UPA de Andradina, mas não resistiu aos ferimentos.

Documentos e denúncia anônima direcionam a investigação

No interior da casa, os agentes localizaram documentos pertencentes ao atual companheiro de Fernanda, de 26 anos, o que levantou as primeiras suspeitas. Pouco depois, uma denúncia anônima descrevendo o possível agressor reforçou a ligação entre ele e o crime.