A madrugada deste sábado (6) foi marcada por uma tragédia que abalou Andradina. Fernanda de Oliveira Andrade, de 25 anos, foi encontrada gravemente ferida em sua casa, na rua Passeio B, Cohab Dehira, no Jardim Europa. A jovem foi atacada com cerca de 30 golpes de faca, segundo informações da polícia.
A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de lesão corporal. Ao entrar no imóvel, os policiais encontraram Fernanda caída nos fundos da residência. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada à UPA de Andradina, mas não resistiu aos ferimentos.
Documentos e denúncia anônima direcionam a investigação
No interior da casa, os agentes localizaram documentos pertencentes ao atual companheiro de Fernanda, de 26 anos, o que levantou as primeiras suspeitas. Pouco depois, uma denúncia anônima descrevendo o possível agressor reforçou a ligação entre ele e o crime.
O homem foi localizado no centro da cidade, no endereço do ex-marido da vítima, de 36 anos. Ele relatou ter recebido uma ligação do suspeito logo após o ataque. Durante a chamada, o agressor teria admitido as facadas, dizendo estar arrependido e temer as consequências.
Ferimento compatível e prisão em flagrante
O investigado apresentava um corte na mão esquerda, compatível com ferimentos comuns em ataques com faca. Ele foi atendido na UPA e, na sequência, conduzido ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante por feminicídio. Permaneceu detido à disposição da Justiça.
A faca utilizada no crime — com lâmina de aproximadamente 20 centímetros e cabo branco — foi apreendida pela Polícia Civil, juntamente com o celular do suspeito.
Possível motivação será analisada
Informações preliminares apontam que o suspeito mantinha também um envolvimento afetivo com o ex-marido da vítima, o que pode ter influenciado a dinâmica do crime. No entanto, a Polícia Civil ressalta que todas as circunstâncias ainda serão apuradas ao longo da investigação.
O caso segue em andamento e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.
