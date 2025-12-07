O aposentado Antônio Romão, de 72 anos — conhecido carinhosamente em Piacatu como Tonho Santista — morreu neste sábado (6) após mais de dois meses de internação na Santa Casa de Araçatuba.

Ele estava hospitalizado desde 1º de outubro, quando sofreu uma queda violenta ao ser atingido por cães que corriam soltos pela rua. O boletim de ocorrência foi registrado por sua sobrinha, F.R.S., de 47 anos.

O corpo de Tonho Santista está sendo velado desde 7h30 deste domingo, no Velório Municipal de Piacatu. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal.

O acidente que mudou tudo