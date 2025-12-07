O aposentado Antônio Romão, de 72 anos — conhecido carinhosamente em Piacatu como Tonho Santista — morreu neste sábado (6) após mais de dois meses de internação na Santa Casa de Araçatuba.
Ele estava hospitalizado desde 1º de outubro, quando sofreu uma queda violenta ao ser atingido por cães que corriam soltos pela rua. O boletim de ocorrência foi registrado por sua sobrinha, F.R.S., de 47 anos.
O corpo de Tonho Santista está sendo velado desde 7h30 deste domingo, no Velório Municipal de Piacatu. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal.
O acidente que mudou tudo
O caso aconteceu na rua Zualdo Paganini, na região central de Piacatu. Câmeras de segurança registraram o momento em que o aposentado caminhava tranquilamente quando foi surpreendido por dois cães soltos; um deles colidiu diretamente com ele, provocando a queda brusca no asfalto.
Com o impacto, o idoso bateu a cabeça, perdeu a consciência e permaneceu desacordado até a chegada do socorro. Moradores que presenciaram o acidente correram para ajudar.
Socorro, internação e complicações
Primeiramente, Tonho Santista foi levado pela ambulância do município à UBS de Piacatu, onde recebeu dez pontos na cabeça. Em seguida, foi transferido para o Hospital de Bilac. Ele chegou a recobrar a consciência, mas apresentou confusão mental e perda de sensibilidade nas pernas, o que motivou a transferência imediata para a Santa Casa de Araçatuba.
O hospital confirmou, em setembro, que o idoso havia ficado tetraplégico em razão das lesões causadas pela queda. Nos últimos dias, seu quadro se agravou, culminando no óbito confirmado neste sábado.
Investigação continua
Inicialmente, chegou-se a suspeitar de agressão física, mas a hipótese foi descartada após testemunhas relatarem o “atropelamento” pelos cães. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil, que deverá apurar responsabilidades e identificar eventuais tutores dos animais envolvidos.
Muito conhecido e querido na cidade, Tonho Santista teve sua morte profundamente lamentada pelos moradores de Piacatu.
